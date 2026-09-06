Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Τα συγκλονιστικά δευτερόλεπτα της συντριβής

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Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του F-4E Phantom στην Τανάγρα αποτυπώνει καρέ-καρέ την πορεία του μαχητικού στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία που συγκλόνισε την Athens Flying Week. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου και το υλικό από τις κάμερες να μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Στα νέα πλάνα, το Phantom καταγράφεται αρχικά να ανεβαίνει στον ουρανό της Τανάγρας, στο πλαίσιο της επίδειξης. Για λίγα δευτερόλεπτα η πτήση εξελίσσεται κανονικά.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος πραγματοποιεί δεξιά στροφή και αρχίζει να χάνει απότομα ύψος. Η πορεία του γίνεται ανεξέλεγκτη, ενώ οι χειριστές επιχειρούν ελιγμούς σε πολύ χαμηλό ύψος.

Συντριβή Phantom: Πένθος για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το μαχητικό κατευθύνεται προς το έδαφος. Ακολουθεί η σφοδρή πρόσκρουση και σχεδόν αμέσως σχηματίζεται ένα μεγάλο «μανιτάρι» φωτιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην Athens Flying Week κατέγραψαν τη στιγμή της συντριβής από διαφορετικές γωνίες. Το υλικό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανασύνθεση της τελευταίας πορείας του αεροσκάφους.

Phantom: Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι ερευνητές είναι οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου.

Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει στη διάθεσή της υλικό από κάμερες των διοργανωτών, τηλεοπτικών συνεργείων και ιδιωτών, αλλά και τις επικοινωνίες του Phantom με τον πύργο.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν είχε προηγηθεί κάποια αναφορά για τεχνικό πρόβλημα ή άλλη δυσλειτουργία στο πιλοτήριο. Παράλληλα, οι ειδικοί αναμένεται να εξετάσουν καρέ-καρέ την ταχύτητα, το ύψος, την κλίση και την τροχιά του αεροσκάφους στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανασύνθεση του σημείου πρόσκρουσης και της διασποράς των συντριμμιών, ώστε να διαπιστωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τι συνέβη πριν από τη συντριβή.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Στο «σημείο μηδέν» της Τανάγρας παραμένουν τα μαύρα και καμένα συντρίμμια του Phantom, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη συλλογή και καταγραφή τους.

Συνετρίβη Phantom στην Τανάγρα στο Athens Flying Week

Το αεροσκάφος διαλύθηκε κατά την πρόσκρουση και τμήματά του διασκορπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Από την πρώτη εικόνα του δυστυχήματος προέκυψε ότι τμήματα του μαχητικού κατέληξαν σε διαφορετικά σημεία, προκαλώντας και μεγάλη φωτιά.

Phantom: Ο μοιραίος ελιγμός και η έλλειψη «μαύρου κουτιού»

Μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN, ο ειδικός αεροπορικής ασφάλειας Μανούσος Τραχαλάκης δήλωσε ότι το μόνο δεδομένο που μπορεί αυτή τη στιγμή να ειπωθεί με ασφάλεια είναι ότι υπήρξε ένας ελιγμός σε πολύ χαμηλό ύψος και, στη συνέχεια, μια τροχιά προς το έδαφος, από την οποία δεν υπήρξε επιτυχής ανάκτηση.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ανάλυση του οπτικού υλικού από μόνη της δεν επαρκεί για να προσδιοριστεί αν προηγήθηκε τεχνική βλάβη, απώλεια ενέργειας, απώλεια ελέγχου ή ανθρώπινος παράγοντας.

Το έργο των Αρχών δυσχεραίνει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν διαθέτει σύστημα καταγραφής στοιχείων πτήσης, δηλαδή «μαύρο κουτί».

 Phantom: Το τεχνολογικό «δίχτυ ασφαλείας» των σύγχρονων μαχητικών

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν ένα αυτόματο σύστημα θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόσκρουση.

Ο κ. Τραχαλάκης ανέφερε ότι τα σύγχρονα αεροσκάφη τρίτης γενιάς, όπως τα F-16 και F-35, διαθέτουν συστήματα που αντιλαμβάνονται την επικείμενη πρόσκρουση στο έδαφος. Τα συστήματα αυτά μπορούν να παρέμβουν αυτόματα, να διορθώσουν τη στάση του αεροσκάφους και να το επαναφέρουν σε ασφαλές ύψος.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελούν πανάκεια. Αν η ταχύτητα ή ο ρυθμός καθόδου είναι υπερβολικά μεγάλοι, ακόμη και τα πιο εξελιγμένα συστήματα ενδέχεται να μην προλάβουν να αποτρέψουν τη σύγκρουση.

Όσον αφορά στο Phantom, τα πρώτα αεροσκάφη του τύπου παραλήφθηκαν μετά το 1974. Παρά την παλαιότητά τους, έχουν υποστεί αναβαθμίσεις που τους επιτρέπουν να πετούν με ασφάλεια. Ωστόσο, δε διαθέτουν τα σύγχρονα αυτόματα συστήματα αποτροπής πρόσκρουσης.

Phantom: Το ρίσκο των αεροπορικών επιδείξεων σε χαμηλό ύψος

Ο κ. Τραχαλάκης αναφέρθηκε και στον υψηλό κίνδυνο που ενέχουν οι αεροπορικές επιδείξεις, καθώς τα μαχητικά εκτελούν σύνθετους ελιγμούς σε πολύ χαμηλό ύψος και κοντά στο έδαφος.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Όπως εξήγησε, ένα αεροσκάφος είναι πολεμική μηχανή σχεδιασμένη να επιχειρεί σε μεγάλα ύψη, για αναχαιτίσεις ή άλλες αποστολές. Η μετατροπή αυτής της λειτουργίας σε πτήσεις χαμηλά, κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε πλήθος θεατών, αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις και τους κινδύνους.

Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν αυστηροί κανόνες ασφαλείας. Απαιτείται η υποβολή και έγκριση λεπτομερούς σχεδίου πτήσης για κάθε φάση της επίδειξης από την αρμόδια αρχή.

Phantom: Απώλεια ελέγχου ή έξοδος από τον «φάκελο πτήσης»;

Το γεγονός ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε σε πυλώνα υψηλής τάσης κατά τη χαμηλή του πτήση αποτελεί επίσης, σύμφωνα με τον κ. Τραχαλάκη, κομβικό σημείο για την έρευνα.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι διπλό:

Έχασε το αεροσκάφος την ικανότητα ελέγχου στα τελευταία δευτερόλεπτα ή παρέμεινε ελέγξιμο, αλλά βγήκε εκτός του διαθέσιμου «φακέλου πτήσης» (flight envelope);

Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι

Ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου ήταν οι δύο χειριστές του Phantom.

Τανάγρα: Νέο βίντεο από την πτώση του Phantom

Και οι δύο ήταν έμπειροι αεροπόρο με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ζούσε στον Πύργο και ήταν πατέρας ενός πεντάχρονου αγοριού.

Ο Δημήτριος Πέτρου καταγόταν από την Ήπειρο και ήταν πατέρας ενός μωρού. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν μετά την τραγωδία, η οικογένειά του προετοίμαζε για τις επόμενες ημέρες τη βάπτιση της μόλις πέντε μηνών κόρης του.

Phantom: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Μετά την τραγωδία, το κλίμα στην Πολεμική Αεροπορία είναι βαρύ, ενώ οι σημαίες στις στρατιωτικές μονάδες κυματίζουν μεσίστιες.

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