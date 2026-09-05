Τανάγρα: Δύο τραυματίες από τα θραύσματα του Phantom

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα του Phantom που συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα, σήμερα το μεσημέρι.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της συντριβής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι τραυματίες είναι περίπου 40 ετών κι έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι δύο πιλότοι, αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, που επέβαιναν στο μοιραίο Phantom, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας

Bίντεο δείχνουν τη στιγμή της πτώσης του μοιραίου Phantom, από την οποία προκλήθηκε έκρηξη και με τη φωτιά να επεκτείνεται σε δασική έκταση.

Ήδη έχει συσταθεί η Επιτροπή Διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων από βιντεοληπτικό υλικό ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνομιλία μεταξύ των πιλότων και του πύργου ελέγχου κι αν αναφέρθηκε βλάβη πριν την πτώση.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Οι δύο πιλότοι που συμμετείχαν στην αεροπορική επίδειξη, ένας επισμηναγός κι ένας σμηναγός ήταν πολύ έμπειροι, με χιλιάδες ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

Στρατιωτικές πηγές, που επικαλέστηκε η ΕΡΤ, εκτίμησαν πως υπήρχε ο χρόνος να χρησιμοποιήσουν οι δύο πιλότοι το σύστημα εγκατάλειψης, αλλά δεν το έκαναν. Επέλεξαν να οδηγήσουν το αεροσκάφος στη συγκεκριμένη περιοχή, μακριά από οικισμό και μακριά από το πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για τις αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα.

