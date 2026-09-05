Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη

Η δεξίωση, το γλέντι και η αφιέρωση του τραγουδιστή στη μητέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.26 , 14:31 Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο
05.09.26 , 14:00 Summer Perfume: τα αρώματα που αξίζουν μια θέση στη βαλίτσα σου
05.09.26 , 13:56 Μάνδρα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος που πυροβολήθηκε στο Α.Τ
05.09.26 , 13:56 Αθηνά Οικονομάκου: Το νοσταλγικό throwback από τον γάμο της στην Πάρο
05.09.26 , 13:55 Ford Puma: Ήρθαν οι νέες εκδόσεις Black Edition
05.09.26 , 13:30 «Σχέδιο Διάσωσης»: Δες την παιδική ταινία on demand έως τις 12 Σεπτεμβρίου
05.09.26 , 13:05 Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά»
05.09.26 , 13:02 Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη
05.09.26 , 12:02 Μητσοτάκης ΔΕΘ: Από τη Formula 4 και την αφιλτράριστη ρετσίνα στα ρομπότ
05.09.26 , 12:00 Sleeping beauty: μπορείς να ανανεώνεις την επιδερμίδα σου, ενώ κοιμάσαι
05.09.26 , 11:55 Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε με το ΙΧ της στη θάλασσα
05.09.26 , 11:55 Εμμανουήλ Καραλής: Κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του Diamond League!
05.09.26 , 11:37 Διόνυσος: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας
05.09.26 , 10:59 Φωτιά τώρα στη Λέσβο - Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα
05.09.26 , 10:57 Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη
Διόνυσος: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στον τόπο καταγωγής της
Η μέρα που οι Ναζί εκτέλεσαν με 17 σφαίρες τη 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου
Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε highlighs από τη βάπτιση του Αρίωνα και του Απόλλωνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά βάφτισαν τους γιους τους στις 4 Σεπτεμβρίου, με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη.
  • Ο πρωτότοκος γιος ονομάζεται Αρίων και ο δεύτερος Απόλλων.
  • Μετά τη βάπτιση, το ζευγάρι διοργάνωσε πάρτι στην Αγία Παρασκευή με φαγητό, χορό και τραγούδι.
  • Ο Δήμος ερμήνευσε επιτυχίες, ενώ η Τζένη και ο Αντίνοος τον παρακολουθούσαν.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 και έχει δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά πραγματοποίησαν τη βάπτιση των παιδιών τους, με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης νονός στη βάπτιση των παιδιών του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά

Ο Αντίνοος Αλμπάνης νονός στη βάπτιση των παιδιών του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά

Ο Αντίνοος Αλμπάνης νονός στη βάπτιση των παιδιών του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά

Ο Αντίνοος Αλμπάνης νονός στη βάπτιση των παιδιών του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά

Ο πρωτότοκος γιος της ηθοποιού και του τραγουδιστή πήρε το όνομα Αρίων και το δεύτερο παιδί τους το όνομα Απόλλων. Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι είχε διοργανώσει ένα πάρτι στην Αγία Παρασκευή για τους καλεσμένους του, οι οποίοι ευχαριστήθηκαν φαγητό, χορό και τραγούδι!

Εικόνες και βίντεο από την ξεχωριστή βραδιά, δείχνουν τον Δήμο Αναστασιάδη να ερμηνεύει διάφορες επιτυχίες, με την Τζένη Θεωνά να τον παρακολουθεί αγκαλιά με τον κουμπάρο τους, Αντίνοο Αλμπάνη.

Αναστασιάδης - Θεωνά: Βάφτισαν τους γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη

Ο Δήμος Αναστασιάδης πήρε το μικρόφωνο με την Τζένη Θεωνά και τον κουμπάρο τους, Αντίνοο Αλμπάνη, να τον αποθεώνουν!

Ενώ σε άλλα Insta Stories, το ζευγάρι εμφανίζεται να χορεύει και να αγκαλιάζεται. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο καλλιτέχνης τραγουδά έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, η οποία τον κοιτάζει συγκινημένη. 

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η συνάδελφός του, Χριστίνα Μηλιού, η οποία δε δίστασε να πει κι εκείνη ένα τραγούδι. Εκτός από τις ερμηνείες του καλλιτέχνη, το πρόγραμμα της διασκέδασης ανέλαβε και DJ που βρισκόταν στον χώρο.

Το χρονικό της σχέσης τους και ο ερχομός των παιδιών τους

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, έχοντας δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014. Η συνάντησή τους έγινε στο θέατρο, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους σε ένα μιούζικαλ. Εκείνη συμμετείχε ως ηθοποιός στη θεατρική παραγωγή και εκείνος είχε αναλάβει την ενορχήστρωση.

Όπως έχουν περιγράψει οι ίδιοι σε συνεντεύξεις τους, ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, με την έλξη ανάμεσά τους να είναι άμεση και «κινηματογραφική».

Το 2019 γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, Αρίωνας, και το 2025 ο μικρότερος αδελφός του, Απόλλωνας, ο οποίος ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
 |
ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Το νοσταλγικό throwback από τον γάμο της στην Πάρο
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού
Kαινούργιου: Το Εντυπωσιακό Ανθοπωλείο Στη Γαλλία
Celebrities & Gossip Νεα
Kαινούργιου: Αποκάλυψε με μία φωτογραφία το παιδικό της όνειρο
Οικονομάκου: «Θα σκάσετε από τη ζήλια σας»
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: «Θα σκάσετε από τη ζήλια σας αν δείτε πού θα πάω αύριο»
Γονίδης- Ζευγαρά: Στιγμιότυπα Πριν Από Την Πρεμιέρα
Celebrities & Gossip Νεα
Γονίδης- Ζευγαρά: Στιγμιότυπα με τους δυο τους πριν την πρεμιέρα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Άλλαξε Χρώμα Μαλλιών
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία
Φλώρος: Τι απαντά η εταιρία για την κατάθεση αγωγής εναντίον
Celebrities & Gossip Νεα
Acun Medya: «Δεν έχουμε λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής»
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Celebrities & Gossip Νεα
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top