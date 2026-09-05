Δείτε highlighs από τη βάπτιση του Αρίωνα και του Απόλλωνα

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά πραγματοποίησαν τη βάπτιση των παιδιών τους, με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης νονός στη βάπτιση των παιδιών του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά

Ο πρωτότοκος γιος της ηθοποιού και του τραγουδιστή πήρε το όνομα Αρίων και το δεύτερο παιδί τους το όνομα Απόλλων. Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι είχε διοργανώσει ένα πάρτι στην Αγία Παρασκευή για τους καλεσμένους του, οι οποίοι ευχαριστήθηκαν φαγητό, χορό και τραγούδι!

Εικόνες και βίντεο από την ξεχωριστή βραδιά, δείχνουν τον Δήμο Αναστασιάδη να ερμηνεύει διάφορες επιτυχίες, με την Τζένη Θεωνά να τον παρακολουθεί αγκαλιά με τον κουμπάρο τους, Αντίνοο Αλμπάνη.

Ο Δήμος Αναστασιάδης πήρε το μικρόφωνο με την Τζένη Θεωνά και τον κουμπάρο τους, Αντίνοο Αλμπάνη, να τον αποθεώνουν!

Ενώ σε άλλα Insta Stories, το ζευγάρι εμφανίζεται να χορεύει και να αγκαλιάζεται. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο καλλιτέχνης τραγουδά έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, η οποία τον κοιτάζει συγκινημένη.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η συνάδελφός του, Χριστίνα Μηλιού, η οποία δε δίστασε να πει κι εκείνη ένα τραγούδι. Εκτός από τις ερμηνείες του καλλιτέχνη, το πρόγραμμα της διασκέδασης ανέλαβε και DJ που βρισκόταν στον χώρο.

Το χρονικό της σχέσης τους και ο ερχομός των παιδιών τους

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, έχοντας δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014. Η συνάντησή τους έγινε στο θέατρο, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους σε ένα μιούζικαλ. Εκείνη συμμετείχε ως ηθοποιός στη θεατρική παραγωγή και εκείνος είχε αναλάβει την ενορχήστρωση.

Όπως έχουν περιγράψει οι ίδιοι σε συνεντεύξεις τους, ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, με την έλξη ανάμεσά τους να είναι άμεση και «κινηματογραφική».

Το 2019 γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, Αρίωνας, και το 2025 ο μικρότερος αδελφός του, Απόλλωνας, ο οποίος ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.