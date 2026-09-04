Γονίδης- Ζευγαρά: Στιγμιότυπα Πριν Από Την Πρεμιέρα

Στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες για την πρεμιέρα του Σταμάτη Γονίδη και της Λένας Ζευγαρά που είναι απόψε, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά

Η τραγουδίστρια αγκαλιά με τον Σταμάτη Γονίδη ερμήνευσαν μαζί μεγάλες επιτυχίες του ανάμεσα σ’ αυτές: τα “Όλα σ' αγαπάνε”, “Δεν έχεις καρδιά”, “Γιατί κλαις”, αλλά και τραγούδια της Λένας Ζευγαρά.

Η Λένα Ζευγαρά τραγουδά αγκαλιά με τον Σταμάτη Γονίδη

Οι δύο καλλιτέχνες, όπως έχουν δηλώσει αμφότεροι σε συνεντεύξεις τους, έχουν επαγγελματική χημεία μεταξύ τους. Μάλιστα Σταμάτης Γονίδης έχει ήδη γράψει ένα με δύο κοινά τους τραγούδια που αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα.

Η Λένα Ζευγαρά και ο Σταμάτης Γονίδης

Και η τραγουδίστρια όμως από τη μεριά της έχει χαρακτηρίσει τον τραγουδιστή τον «θρύλο» και «τέρας γνώσεων», ενώ συμπλήρωσε πως «είδε στα μάτια του ένα μικρό παιδί» που ζει για τη μουσική.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο”. Του λέω “Σταμάτη, περίμενε”, του λέω “για να κάτσω για να ακούσω τι έχεις να μου πεις”. Μου τραγούδησε. Έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο. Δύο νομίζω. Και έχει στα σκαριά κι άλλα» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια στην εκπομπή “Κοινωνία ώρα Mega”.

Οι τραγουδιστές εμφανίζονται στο VOGCLUB Athens!