Chery: Δείτε πόσο αξιόπιστη είναι

• Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Chery στην πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών εμπορικών σημάτων στη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (VDS) της J.D. Power για την Κίνα.Στη μελέτη εξετάστηκε ο αριθμός προβλημάτων που αντιμετώπισαν ιδιοκτήτες οχημάτων ηλικίας 13 έως 48 μηνών (4 ετών) κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Η αξιοπιστία αξιολογείται με βάση τον αριθμό των προβλημάτων ανά 100 οχήματα (PP100), με τις χαμηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν υψηλότερη αξιοπιστία και ποιότητα.

Στην κινεζικά αγορά εντοπίζονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη οχημάτων. Η μία αντιμετωπίζει τα οχήματα ως προϊόντα μακροχρόνιας χρήσης, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα και τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Στον αντίποδα, η άλλη προσέγγιση αντιμετωπίζει περισσότερο τα οχήματα ως προϊόντα ταχείας κατανάλωσης και ανανέωσης, με ολοένα μικρότερους χρόνους ανάπτυξης και δοκιμών, γεγονός που μπορεί να υπονομεύσει τη διατήρηση της αντοχής και της αξιοπιστίας τους σε βάθος χρόνου.



Από τον σχεδιασμό και τις δοκιμές αξιοπιστίας έως τη συνεχή βελτίωση των οχημάτων με βάση τα δεδομένα από την πραγματική χρήση, η Chery έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής.

-Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), η Chery πραγματοποιεί δοκιμές αξιοπιστίας υπό απαιτητικές συνθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο και διενεργεί ειδική βαθμονόμηση ανθεκτικότητας για βασικά συστήματα, όπως το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το πλαίσιο και τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρικά συστήματα.

-Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Chery εφαρμόζει ενιαία πρότυπα έγκρισης εξαρτημάτων και έχει θεσπίσει μηχανισμούς για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους.

-Στον τομέα της παραγωγής, η Chery, με την αρωγή του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής “CPS” (Chery Production System), εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους για να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα ίδια πρότυπα ποιότητας σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της παγκοσμίως.

-Μετά την κυκλοφορία των οχημάτων στην αγορά, η Chery έχει θεσπίσει έναν μηχανισμό ταχείας απόκρισης. Αναλύει σε βάθος τα ζητήματα που προκύπτουν από την πραγματική χρήση των οχημάτων σε επίπεδο ανθεκτικότητας και μεταφέρει τα σχετικά δεδομένα στην ομάδα R&D, ώστε να αξιοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των προτύπων δοκιμών. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στάδιο, από την έρευνα και ανάπτυξη έως την παραγωγή και την εμπειρία των πελατών, συνδέεται σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης.



Μακροχρόνιες εγγυήσεις

Αυτή η εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα των οχημάτων της Chery έχει αποτυπωθεί και στην πολιτική εγγυήσεών, η οποία στην κινεζική αγορά περιλαμβάνει εγγύηση εφ’ όρου ζωής για τα οχήματα και τους κινητήρες. Η ίδια προσέγγιση μακροχρόνιας στήριξης ακολουθείται και στην Ελλάδα, όπου η μάρκα παρέχει εργοστασιακή κάλυψη 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και 8ετή εγγύηση (ή 160.000 χιλιομέτρων) για την μπαταρία, τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρονικά ισχύος, δηλαδή για τα πιο κρίσιμα τμήματα ενός σύγχρονου εξηλεκτρισμένου μοντέλου.

Επιπροσθέτως, το Spanos Group , αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, ενισχύει περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς προσφέροντας επέκταση εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.

