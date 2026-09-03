Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ

Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα της φετινής ΔΕΘ. Σε αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο, η Mazda φέρνει στη Θεσσαλονίκη δύο από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της, προσκαλώντας το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά το επόμενο κεφάλαιο της μάρκας: το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, καθώς και το νέο Mazda CX-5, τη νέα γενιά ενός από τα πλέον επιτυχημένα SUV στην ιστορία της Mazda.

Mazda CX-6e: Η νέα εποχή της Mazda στην ηλεκτροκίνηση κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda στη φετινή ΔΕΘ βρίσκεται το Mazda CX-6e, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Στο εσωτερικό, η ιαπωνική αισθητική συναντά την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο.Το CX-6e μεταφέρει έτσι τη φιλοσοφία Jinba Ittai – την αρμονική σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου – στη νέα εποχή εξηλεκτρισμού της Mazda.

Το Mazda CX-6e κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 190 kW / 258 ίππους με διαθέσιμη ροπή 290 Nm. Όσον αφορά τις επιδόσεις τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,9 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.Η μπαταρία 78 LFP έχει αυτονομία έως 484 χλμ. Η ταχεία φόρτιση DC έως 200 kW γίνεται από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά, ενώ ο onboard φορτιστής 11 kW AC υποστηρίζει φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους σταθμούς.

Το CX-6e σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Mazda στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μία οδηγοκεντρική φιλο-σοφία που παραμένει πιστή στις αξίες της μάρκας, εκφράζει μία σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική μετακίνηση, χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός Mazda.



Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion εξελίσσεται μέσα από το νέο σχεδια-στικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”, δημιουργώντας ένα δυναμικό SUV με καθαρές επιφάνειες, έντονες αναλογίες και ισχυρή παρουσία. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Sig-nature Wing, η ρευστή σιλουέτα και οι προσεγμένες αεροδυναμικές λεπτομέρειες συνθέ-τουν μία ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη ταυτότητα Mazda.