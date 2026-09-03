Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ

Πανελλαδική πρεμιέρα για το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 17:53 Μαρία Σολωμού: Ο «γάμος» στα 19 με τον Πάνο και η τούρτα
03.09.26 , 17:37 Τραγωδία στα Γρεβενά: Τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε γυναίκα
03.09.26 , 17:21 Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
03.09.26 , 17:04 Kιμ Καρντάσιαν: «Τα άκουσε» για την εμφάνιση της κόρης της
03.09.26 , 17:02 Ιωάννα Μαλέσκου: Πήγε στο Open κρατώντας ένα στεφάνι με... σκόρδα
03.09.26 , 16:13 Διάβημα της Αθήνας για τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας
03.09.26 , 16:13 Μπάρκα: To μήνυμα με αφορμή τις ευχές για την εγκυμοσύνη- «Κρατιέμαι ακόμα»
03.09.26 , 16:00 Τα μυστικά του σωστού styling, για να αισθάνεστε πάντοτε αυτοπεποίθηση!
03.09.26 , 15:48 Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της
03.09.26 , 15:26 Σιδηρόδρομος: Πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση
03.09.26 , 15:19 Καιρός: «Φθινοπωρινή παρένθεση» με βροχές - Πτώση της θερμοκρασίας
03.09.26 , 15:03 Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
03.09.26 , 14:46 Φρίκη στη Γαλλία: Σκότωσε τα παιδιά & την πεθερά του κι αυτοκτόνησε
03.09.26 , 14:40 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
03.09.26 , 14:28 Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Καιρός: «Φθινοπωρινή παρένθεση» με βροχές - Πτώση της θερμοκρασίας
Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Το αγοράκι της φωτογραφίας είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Λάκης Λαζόπουλος: Η ηλικία, ο θάνατος της συζύγου του και η κόρη του
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Πασχάλης: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την Τιμώμενη Χώρα της φετινής ΔΕΘ. Σε αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο, η Mazda φέρνει στη Θεσσαλονίκη δύο από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της, προσκαλώντας το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά το επόμενο κεφάλαιο της μάρκας: το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, καθώς και το νέο Mazda CX-5, τη νέα γενιά ενός από τα πλέον επιτυχημένα SUV στην ιστορία της Mazda.

Mazda CX-6e: Η νέα εποχή της Mazda στην ηλεκτροκίνηση κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda στη φετινή ΔΕΘ βρίσκεται το Mazda CX-6e, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ

Στο εσωτερικό, η ιαπωνική αισθητική συναντά την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο.Το CX-6e μεταφέρει έτσι τη φιλοσοφία Jinba Ittai – την αρμονική σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου – στη νέα εποχή εξηλεκτρισμού της Mazda.

Το Mazda CX-6e κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 190 kW / 258 ίππους  με διαθέσιμη ροπή 290 Nm. Όσον αφορά τις επιδόσεις τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,9 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.Η μπαταρία 78 LFP έχει αυτονομία έως 484 χλμ. Η ταχεία φόρτιση DC έως 200 kW γίνεται από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά, ενώ ο onboard φορτιστής 11 kW AC υποστηρίζει φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους σταθμούς.

Το CX-6e σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Mazda στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μία οδηγοκεντρική φιλο-σοφία που παραμένει πιστή στις αξίες της μάρκας, εκφράζει μία σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική μετακίνηση, χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός Mazda.

Mazda: Δίνει δυναμικό «παρών» στη ΔΕΘ
Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion εξελίσσεται μέσα από το νέο σχεδια-στικό θέμα “Soulful Futuristic Modern”, δημιουργώντας ένα δυναμικό SUV με καθαρές επιφάνειες, έντονες αναλογίες και ισχυρή παρουσία. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Sig-nature Wing, η ρευστή σιλουέτα και οι προσεγμένες αεροδυναμικές λεπτομέρειες συνθέ-τουν μία ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη ταυτότητα Mazda.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MAZDA
 |
ΔΕΘ
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MAZDA CX-6E
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
Αυτοκινητο
CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
Αυτοκινητο
Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα
Αυτοκινητο
Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα
Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026
Αυτοκινητο
AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026
KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ
Αυτοκινητο
KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ
Το MINI 1965 Victory Edition τιμά την ιστορική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο
Αυτοκινητο
MINI 1965 Victory Edition: Τι σας προσφέρει η ειδική έκδοση
Νέο Audi Q3: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Αυτοκινητο
Νέο Audi Q3: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Ο Sami Pajari στα ουράνια με ιστορικό χατ-τρικ για την TGR-WRT
Αυτοκινητο
Ο Sami Pajari στα ουράνια με ιστορικό χατ-τρικ για την TGR-WRT
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top