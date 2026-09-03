Τραγωδία στα Γρεβενά: Τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε γυναίκα

Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Λεωνίδας Τζέκας)
Γρεβενά: Τρακτέρ Καταπλάκωσε Και Σκότωσε Γυναίκα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στα Γρεβενά: γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
  • Το συμβάν συνέβη στην περιοχή Κληματάκι Γρεβενών, όταν το τρακτέρ ανετράπη.
  • Η 55χρονη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Διαπιστώθηκε ο θάνατός της κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο.
  • Η Τροχαία Γρεβενών διεξάγει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Τραγωδία στα Γρεβενά, με μια γυναίκα να βρίσκει φρικτό θάνατο, όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ.  

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Κληματάκι Γρεβενών, όταν το τρακτέρ που ήταν φορτωμένο με ξύλα ανετράπη - άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες - και καταπλάκωσε την 55χρονη γυναίκα.  

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.  

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. 

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