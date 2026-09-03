Σιδηρόδρομος: Πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση

Το σύστημα ελαχιστοποιεί το «ανθρώπινο λάθος»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησαν τα πρώτα σιδηροδρομικά δρομολόγια με πλήρη τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη.
  • Το τρένο έφτασε στη Θεσσαλονίκη μέσω του τμήματος Λιανοκλάδι - Λάρισα, που είχε αποκατασταθεί.
  • Το σύστημα τηλεδιοίκησης επιτρέπει στους σταθμάρχες να παρακολουθούν τα τρένα σε πραγματικό χρόνο.
  • Απαγορεύει την τοποθέτηση δύο τρένων αντίθετα στην ίδια γραμμή και ενεργοποιεί alert σε παραβάσεις.
  • Η νέα τεχνολογία ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.

Ξεκίνησαν τα πρώτα σιδηροδρομικά δρομολόγια με πλήρη τηλεδιοίκηση σε ολόκληρο τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη.  

Κυρανάκης: Με 100% τηλεδιοίκηση από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Το τρένο που έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη πέρασε από το κομμάτι Λιανοκλάδι - Λάρισα, που είχε καταστραφεί από τον «Daniel» και ήταν το τελευταίο που απέμενε για να λειτουργήσει στο 100% το σύστημα τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης. Το τμήμα αυτό δόθηκε στην κυκλοφορία. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, αυτό σημαίνει ότι οι σταθμάρχες βλέπουν στις οθόνες τους, παντού και ανά πάσα στιγμή, τα τρένα.  

Σιδηρόδρομος: Πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση

Την ίδια ώρα, τους απαγορεύει το ίδιο το σύστημα να βάλουν, για παράδειγμα, δύο τρένα αντίθετα στην ίδια γραμμή, ενώ, αν περάσει μηχανοδηγός κόκκινο φωτόσημο, χτυπάει alert, οι γραμμές στον πίνακα κοκκινίζουν και επεμβαίνουν. 

Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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