Αποτρόπαιο περιστατικό συγκλονίζει τη Γαλλία. Πατέρας σκότωσε τα δύο του παιδιά αλλά και την πεθερά του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, είχε τραβήξει σε βίντεο τις πράξεις του και τις έστειλε στην πρώην του πριν να αυτοκτονήσει. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Gy, στην περιοχή Haute-Saône. Τα δύο παιδιά ήταν ηλικίας 6 και 10 ετών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι γαλλικές Αρχές, ο 42χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε τα δύο παιδιά του και την 74χρονη μητέρα της πρώην συντρόφου του, πριν αυτοκτονήσει.

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Les corps de quatre membres d'une même famille, dont deux enfants, découverts en Haute-Saônehttps://t.co/cThzJlGDwT pic.twitter.com/yxlL52uAW8 — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από ενημέρωση συγγενικού προσώπου του 42χρονου. Ο άνδρας φέρεται να είχε επικοινωνήσει μαζί του και να του είχε αποκαλύψει τι είχε συμβεί, αναφέροντας παράλληλα ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει.

Γαλλία: Ο εντοπισμός των νεκρών και το βίντεο

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή, βρήκαν τα δύο παιδιά νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Σε τροχόσπιτο που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν στη συνέχεια οι σοροί του 42χρονου και της πρώην πεθεράς του. Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και οι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς.

Quatre membres d'une même famille, dont deux enfants, découverts morts près de Besançon pic.twitter.com/mHa3YyzNbF — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει δώσει και η πληροφορία ότι ο άνδρας φέρεται να κατέγραψε σε βίντεο όσα συνέβησαν και στη συνέχεια έστειλε το υλικό στην πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, της απηύθυνε μάλιστα ένα ιδιαίτερα επιθετικό μήνυμα.

«Βιντεοσκόπησε τη σκηνή και την έστειλε στη γυναίκα του λέγοντάς της: “Αυτό σου αξίζει”», λέει πηγή κοντά στην οικογένεια.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πρόσφατα, αν και φέρεται να είχε προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη σχέση του. Μάλιστα, είχε πραγματοποιήσει κοινές διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, λίγο πριν από την τραγωδία, η γυναίκα φέρεται να ζήτησε από τη μητέρα της να παραλάβει εκείνη τα παιδιά, εκφράζοντας την επιθυμία να μην επιστρέψει στο σπίτι.

Η έρευνα των γαλλικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.