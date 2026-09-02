Γερμανία: Δύο συλλήψεις υπόπτων για την επίθεση με drone στη Λειψία

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Matthias Schrader)
H Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση στη Λειψία / Βίντεο αρχείου Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας στις 4 Αυγούστου.
  • Ο ένας ύποπτος είναι Ρώσος με λετονικό διαβατήριο και ο άλλος Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο.
  • Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση, θεωρώντας την ως υβριδική επίθεση.
  • Η γερμανική κυβέρνηση δεν βλέπει το περιστατικό ως μεμονωμένο, αλλά σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές ενέργειες.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο.

Στη σύλληψη δύο υπόπτων για την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο Λειψία στις 4 Αυγούστου προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές.

H Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση στη Λειψία

Σύμφωνα με τις εφημερίδες «Süddeutsche Zeitung» και τα γερμανικά δίκτυα NDR και WDR, ο ένας είναι Ρώσος στην καταγωγή, αλλά έχει λετονικό διαβατήριο, ενώ ο δεύτερος είναι Λευκορώσος και διαθέτει ρωσικό διαβατήριο.

Ήδη από την Τρίτη, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

«Συνολικά, οι αστυνομικές έρευνες, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση και τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας», δήλωσε ο υπουργός στο Βερολίνο.

«Για τον λόγο αυτό, η γερμανική κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στη Λειψία, στις 4 Αυγούστου», πρόσθεσε.

Ο Ντόμπριντ, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, τόνισε ότι το περιστατικό στη Λειψία δεν εξετάζεται ως μεμονωμένο γεγονός.

«Δεν θεωρούμε τη Λειψία ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το βλέπουμε σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές ενέργειες», ανέφερε.

Παράλληλα, ωστόσο, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο».

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