Αντίστροφα μετρούν οι θαυμαστές της Άννας Βίσση για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου, και η ίδια έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη βραδιά.

Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε τον hair stylist της και δοκίμασε το νέο hair look που θα τη συνοδεύσει στο ξεχωριστό live. Μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από την επίσκεψή της στον κομμωτή της, αποκαλύπτοντας την αλλαγή στα μαλλιά της.

«Τεστάροντας το look για τη μεγάλη βραδιά», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Δες το Instastory της Άννας Βίσση:

Η συνάντηση με τον Νίκο Καρβέλα στην Κηφισιά

Η Άννα Βίσση έχει ήδη επιστρέψει στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές της διακοπές και προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπου αναμένεται να χαρίσει στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στην πρωτεύουσα, μάλιστα, συναντήθηκε και με τον Νίκο Καρβέλα. Οι δυο τους απόλαυσαν το φαγητό τους σε παραδοσιακή ταβέρνα της Κηφισιάς και πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό.

Για την έξοδό της, η Άννα Βίσση επέλεξε ψηλόμεσο μαύρο denim παντελόνι, πορτοκαλί T-shirt και μπαντάνα στα μαλλιά. Στιλάτη και λαμπερή όπως πάντα, η καλλιτέχνιδα απόλαυσε το γεύμα της.