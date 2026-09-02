Φωτιά στα Σπάτα - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Φωτιά Στα Σπάτα - Συναγερμός Στην Πυροσβεστική
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Πετροκορυφή, Σπάτα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 46 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 1 ελικόπτερο.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση με drone και θερμικές κάμερες.
  • Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, στα Σπάτα.  

 

 

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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