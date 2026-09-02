Φωτιά Στα Σπάτα - Συναγερμός Στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, στα Σπάτα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.