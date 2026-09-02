Έμιλυ Κολιανδρή: Τι είχε πει για τη ζήλια και τον θαυμασμό στο Happy Day, τον Μάιο του 2026

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό η Έμιλυ Κολιανδρή και ο Χρήστος Λούλης.

Έμιλυ Κολιανδρή- Χρήστος Λούλης/ ΝDP

Το αγαπημένο ζευγάρι των ηθοποιών εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο του για να απολαύσει έναν ηλιόλουστο περίπατο και να κάνει τα ψώνια του στην καρδιά της Αθήνας.

Έμιλυ Κολιανδρή- Χρήστος Λούλης/ ΝDP

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η Έμιλυ Κολιανδρή έκλεψε τις εντυπώσεις με κομψό και minimal στυλ της. Η ηθοποιός επέλεξε μια ψηλόμεση, αέρινη παντελόνα σε off-white απόχρωση, την οποία συνδύασε με αμάνικο μαύρο top και λευκά sneakers. Στον ώμο της είχε μια oversized δερμάτινη τσάντα σε έντονη lime απόχρωση, δίνοντας μια υπέροχη χρωματική πινελιά στο πρωινό look της.

Έμιλυ Κολιανδρή- Χρήστος Λούλης/ ΝDP

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Λούλης υιοθέτησε ένα εξίσου προσεγμένο και άνετο look με t-shirt σε γκρι-μπεζ τόνο, συνδυασμένο με άνετο παντελόνι σε παρόμοια γήινη απόχρωση και καφέ δερμάτινα casual παπούτσια.

Κολιανδρή - Λούλης: Η οικογενειακή ζωή τους

Η Έμιλυ Κολιανδρή και ο Χρήστος Λούλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η γνωριμία τους μετρά περίπου 24 χρόνια. Ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 κι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 14χρονο σήμερα Αλέξανδρο και τη 10χρονη Σμαράγδα.

«Τον Χρήστο τον γνώρισα 21-22 χρονών. Συναντηθήκαμε ωραία σε μία πολύ τρυφερή ηλικία, δεν είχαμε κάνει ακόμα στέρεα βήματα στη δουλειά. Γνωριστήκαμε και σε δύσκολες συνθήκες, στις πρόβες του Λευτέρη Βογιατζή. Αυτό κάπως μας ένωσε», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η Έμιλυ Κολιανδρή, το 2024.