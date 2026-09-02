Άγριο bullying και μη στήριξη από την τοπική κοινωνία καταγγέλλει η πολύτεκνη οικογένεια που είχε μετακομίσει στα Φουρνά Ευρυτανίας και αποφάσισε να εγκαταλείψει το χωριό μετά από δύο χρόνια.

Η πολύτεκνη οικογένεια που είχε μετακομίσει στα Φουρνά Ευρυτανίας

Η Βασιλική Εμμανουήλ, μητέρα έξι παιδιών, μιλώντας στο Mega μαζί με τον σύζυγό της, αποκάλυψε τους λόγους που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα Φουρνά και να μετακομίσουν στη Νάξο, ξεκινώντας από την αρχή μια νέα ζωή.

Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, καθώς δεν είχε την αναμενόμενη στήριξη από την τοπική κοινωνία. Ωστόσο, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, όπως είπε, ήταν το bullying που υπέστη ένα από τα παιδιά τους.

Η οικογένεια κατήγγειλε ότι ένα από τα παιδιά τους υπέστη bullying

Η οικογένεια είχε ανοίξει μια επιχείρηση εστίασης στα Φουρνά, αφού, όπως ισχυρίζεται, δεν υπήρχαν διαθέσιμες δουλειές για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην μιας πολύτεκνης οικογένειας.

«Σίγουρα ένας λόγος ήταν το οικονομικό. Όταν πήγαμε δεν είχαμε το μαγαζί. Όντως, η “Νέα ζωή στο χωριό” τον πρώτο χρόνο ήτανε δίπλα μας και από θέμα ενοικίου. Από εκεί και πέρα, έπρεπε να σταθούμε εμείς στα πόδια μας, παλέψαμε με το μαγαζί. Δεν ήταν μόνο το οικονομικό, ήταν ότι δεν στηριχτήκαμε και με το σπίτι και με το μαγαζί. Δεν στηριχθήκαμε από την αρχή σωστά και το κερασάκι στην τούρτα ήταν και το bullying που πέρασε το παιδί μας», είπε η κ. Εμμανουήλ.

Παράλληλα κατήγγειλε ότι δεν είχε την αναμενόμενη στήριξη από την τοπική κοινωνία των Φουρνών

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι αφού το παιδί της αποκάλυψε τα περιστατικά bullying που βίωσε, υπήρξε έντονη αρνητική αντίδραση από μέρος της τοπικής κοινωνίας.

«Όταν μίλησε το παιδί ότι πέρασε κάποιες καταστάσεις στο χωριό, το χωριό δυστυχώς έβγαλε μια στάση ότι δεν πρέπει να έρθουν στο μαγαζί, γιατί θεωρούσαν ότι ο ξένος προσέβαλε τον ντόπιο», είπε η μητέρα του παιδιού.

Κατά την οικογένεια, το οικονομικό πρόβλημα επιδεινώθηκε από το μποϊκοτάζ που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε η επιχείρησή της.

Φουρνά: Οι καταγγελίες για το σπίτι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η οικογένεια και στις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι όπου μετακόμισε.

Όπως υποστήριξαν, το σπίτι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη στέγη και τη θέρμανση, ενώ υπήρχε και παρουσία τρωκτικών. Η κατάσταση, σύμφωνα με τους ίδιους, ήταν τέτοια ώστε χρειάστηκε να διαθέσουν χρήματα για εργασίες βελτίωσης.

Σύμφωνα με την οικογένεια υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και με το σπίτι στο οποίο έμεναν στα Φουρνά

«Μπήκαμε σε ένα σπίτι που μένανε αρουραίοι και ο μάστορας ο ίδιος γύρισε και είπε “εδώ δεν μένουν ούτε κότες”. Ζούσαν τα παιδιά με μία ξυλόσομπα, η οποία δεν τοποθετήθηκε σωστά και τα νερά και τα χιόνια έμπαιναν όλα μέσα. Ζούσαμε με τους αρουραίους και το παιδί ήταν συνέχεια στον γιατρό», είπε.

Η οικογένεια αναφέρει ότι τελικά αναγκάστηκε να αναζητήσει μεγαλύτερο και καταλληλότερο σπίτι, ενώ στις 27 Μαρτίου αποχώρησε από την κατοικία, καθώς την επόμενη ημέρα θα έμπαινε η επόμενη οικογένεια στο πλαίσιο της δράσης.

Φουρνά: Τι απαντά η «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Στις καταγγελίες απάντησε η πρόεδρος της «Νέας Ζωής στο Χωριό», Παναγιώτα Διαμαντή, μιλώντας επίσης στο MEGA.

Η ίδια υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε λάβει σημαντική στήριξη, μεταξύ άλλων με κάλυψη του ενοικίου για έναν ολόκληρο χρόνο, εύρεση εργασίας και κατοικίας, καθώς και δραστηριότητες, σχολικά γεύματα και φροντιστήρια για τα παιδιά.

«Η συγκεκριμένη οικογένεια, που ήταν η πρώτη οικογένεια, χρηματοδοτήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο με τα ενοίκιά της. Είχαμε βρει τις θέσεις εργασίας στην αρχή, είχαμε βρει το σπίτι, ξεκίνησαν οι άνθρωποι, υποστηρίξαμε και τα παιδιά με δραστηριότητες και τα λοιπά», είπε.

Σε ό,τι αφορά στο bullying, η κ. Διαμαντή ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για σχετικό ζήτημα ήδη από την περίοδο που η οικογένεια επέστρεψε από τη Γερμανία. Σύμφωνα με την ίδια, τον Ιούνιο προέκυψε εκ νέου περιστατικό και, όπως είπε, παρενέβη η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ο διευθυντής του σχολείου.

Η αποχώρηση από τα Φουρνά

Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στα Φουρνά πριν από περίπου δύο χρόνια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα Ζωή στο Χωριό», με στόχο να γίνει μια νέα αρχή στην ελληνική περιφέρεια. Η αποχώρησή της για τη Νάξο έγινε γνωστή την 1η Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η Βασιλική Εμμανουήλ είχε περιγράψει την απόφαση με διαφορετικό τόνο, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο αλλά σημαντικό κύκλο ζωής και ευχαριστώντας τους ανθρώπους στα Φουρνά που, όπως ανέφερε, στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια.

Η ίδια έγραψε μεταξύ άλλων:

«Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του αποχωρισμού.

Δεν φεύγουμε όμως με θυμό. Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τα όμορφα και αφήνοντας πίσω όσα μας πλήγωσαν».

Η οικογένεια πλέον βρίσκεται στη Νάξο, όπου, σύμφωνα με τη Βασιλική Εμμανουήλ, οι συνθήκες ζωής είναι καλύτερες.

Παρά την αποχώρηση της πρώτης οικογένειας που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, η Παναγιώτα Διαμαντή υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία στα Φουρνά συνεχίζεται, καθώς πέντε ακόμη οικογένειες εξακολουθούν να ζουν και να εργάζονται στο χωριό.