Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της, πριν την πρεμιέρα του GNTM

Επέλεξε τον τόπο καταγωγής της για να ολοκληρώσει τις διακοπές της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.26 , 09:37 Σταφύλι: Το απόλυτο φρούτο του Σεπτεμβρίου που βοηθά στο αδυνάτισμα
02.09.26 , 09:31 «Ανακαίνιση Κατοικίας» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Τι αλλάζει
02.09.26 , 09:05 Νέο Audi Q3: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
02.09.26 , 09:03 Μάνος Κατράκης: Οι γάμοι, η φτώχεια, ο τζόγος και τα δίδυμα που έχασε
02.09.26 , 08:57 Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της, πριν την πρεμιέρα του GNTM
02.09.26 , 08:46 Μουτάφη- Νιφλής: Η επέτειος γάμου & τα λόγια αγάπης για τα 8 χρόνια μαζί
02.09.26 , 08:43 Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύζυγος της Δανάης Μπάρκα
02.09.26 , 08:29 Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά
02.09.26 , 08:06 Κυψέλη: «Μαχαίρωσα το μωρό στην προσπάθειά μου να σπάσει ο πάγος»
02.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Σεπτεμβρίου
01.09.26 , 23:57 Κατερίνα Γερονικολού: Έχει γενέθλια! Το βίντεο του Γιάννη Τσιμιτσέλη
01.09.26 , 22:44 H Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Ρωσία για την υβριδική επίθεση στη Λειψία
01.09.26 , 22:42 Σάκης Τανιμανίδης: «Ήταν το μόνο ρίσκο που δε χρειάστηκε να σκεφτώ»
01.09.26 , 22:19 Ιός Δυτικού Νείλου: Νέες περιοχές με κρούσματα - Γιατί αυξήθηκαν φέτος
01.09.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 1/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.800.000 ευρώ
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Κυψέλη: «Μαχαίρωσα το μωρό στην προσπάθειά μου να σπάσει ο πάγος»
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύζυγος της Δανάης Μπάρκα
Νέο Audi Q3: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της, πριν την πρεμιέρα του GNTM
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
GNTM 7: Δείτε το νέο trailer και την «αποστολή» των κριτών πριν τη νέα σεζόν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον πιο όμορφο τρόπο επέλεξε να ολοκληρώσει το φετινό της καλοκαίρι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μετά από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις στα ελληνικά νησιά, το μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής της, για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Από τη Σύρο στα Κουφονήσια πριν φύγει ο Αύγουστος!

Το προηγούμενο διάστημα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στην Πάτμο, τους Λειψούς, τη Λέρο και τα αγαπημένα της Κουφονήσια, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη. Οι δυο τους απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης και τις τελευταίες καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν δούμε στις οθόνες μας τον νέο κύκλο του GNTM.

ηλιανα

Πριν επιστρέψει στην Αθήνα και τους έντονους ρυθμούς της νέας τηλεοπτικής σεζόν, η Ηλιάνα έκανε μια στάση στην Πάτρα, όπου βρίσκεται η οικογένειά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της εκεί, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πώς επέλεξε να περάσει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.

Μακριά από τηλεοπτικά πλατό, φωτογραφίσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις, η ίδια απόλαυσε πιο ήρεμες στιγμές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, επιστρέφοντας για λίγο στο γνώριμο περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας της.

Δες φωτογραφίες από την Πάτρα:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά

Από το GNTM στις καλοκαιρινές διακοπές

Το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς παράλληλα με τις υπόλοιπες επαγγελματικές της δραστηριότητες συμμετείχε στα γυρίσματα του GNTM,  το οποίο αναμένουμε να παρακολουθήσουμε στο Star με μεγάλη ανυπομονησία.

 

Κάπου ανάμεσα στα γυρίσματα και τα ''cut'', χώρεσαν και οι καλοκαιρινές εξορμήσεις. Η ίδια επέλεξε νησιά του Αιγαίου για τις διακοπές της και μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μουτάφη- Νιφλής: Η επέτειος γάμου & οι δημοσιεύσεις για τα 8 χρόνια μαζί
Celebrities & Gossip Νεα
Μουτάφη- Νιφλής: Η επέτειος γάμου & τα λόγια αγάπης για τα 8 χρόνια μαζί
Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης
Celebrities & Gossip Νεα
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύζυγος της Δανάης Μπάρκα
Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Γερονικολού: Έχει γενέθλια! Το βίντεο του Γιάννη Τσιμιτσέλη
Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Τανιμανίδης: «Ήταν το μόνο ρίσκο που δε χρειάστηκε να σκεφτώ»
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Έγκυος η Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
Μπέττυ Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Ενθουσιασμένη με το νέο hair look της κόρης της
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Έπιασε δουλειά η Κατερίνα Καινούργιου: Οι αλλαγές στη «Super Κατερίνα»
Ηλίας Βρεττός - Αναστασία Δεληγιάννη
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλίας Βρεττός: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του για την επέτειό τους
Πασχάλης: Νέες Φωτογραφίες Από Τον Γάμο Της Κόρης Του
Celebrities & Gossip Νεα
Πασχάλης: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top