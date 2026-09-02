GNTM 7: Δείτε το νέο trailer και την «αποστολή» των κριτών πριν τη νέα σεζόν

Με τον πιο όμορφο τρόπο επέλεξε να ολοκληρώσει το φετινό της καλοκαίρι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μετά από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις στα ελληνικά νησιά, το μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής της, για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Το προηγούμενο διάστημα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στην Πάτμο, τους Λειψούς, τη Λέρο και τα αγαπημένα της Κουφονήσια, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη. Οι δυο τους απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης και τις τελευταίες καλοκαιρινές βουτιές, λίγο πριν δούμε στις οθόνες μας τον νέο κύκλο του GNTM.

Πριν επιστρέψει στην Αθήνα και τους έντονους ρυθμούς της νέας τηλεοπτικής σεζόν, η Ηλιάνα έκανε μια στάση στην Πάτρα, όπου βρίσκεται η οικογένειά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της εκεί, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πώς επέλεξε να περάσει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.

Μακριά από τηλεοπτικά πλατό, φωτογραφίσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις, η ίδια απόλαυσε πιο ήρεμες στιγμές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, επιστρέφοντας για λίγο στο γνώριμο περιβάλλον της ιδιαίτερης πατρίδας της.

Δες φωτογραφίες από την Πάτρα:

Από το GNTM στις καλοκαιρινές διακοπές

Το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς παράλληλα με τις υπόλοιπες επαγγελματικές της δραστηριότητες συμμετείχε στα γυρίσματα του GNTM, το οποίο αναμένουμε να παρακολουθήσουμε στο Star με μεγάλη ανυπομονησία.

Κάπου ανάμεσα στα γυρίσματα και τα ''cut'', χώρεσαν και οι καλοκαιρινές εξορμήσεις. Η ίδια επέλεξε νησιά του Αιγαίου για τις διακοπές της και μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης.