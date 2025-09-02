Μάνος Κατράκης: Οι γάμοι, η φτώχεια, ο τζόγος και τα δίδυμα που έχασε

Σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 «έφυγε» από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης, ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θιασάρχης.

Ο Μάνος Κατράκης τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, για την εξαιρετική ερμηνεία του στον ρόλο του Κρέοντα στην «Αντιγόνη».

Γνωρίζοντας τον Μάνο Κατράκη

Γεννήθηκε το 1908 στο Καστέλι Κισσάμου Κρήτης και ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά του εμπόρου Χαράλαμπου Κατράκη και της Ειρήνης

Το 1919 η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ο Μάνος, ο οποίος από μικρός είχε δείξει το υποκριτικό ταλέντο του , εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι. Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 18 ετών, στην παράσταση «Για την αγάπη της»

, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι. Έκανε στην παράσταση «Για την αγάπη της» Το 1943 ανέλαβε Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όμως εκδιώχθηκε το 1947, λόγω των αριστερών πεποιθήσεών του. Αρνούμενος να υπογράψει «δήλωση μετανοίας», εξορίστηκε στην Ικαρία, τη Μακρόνησο και τον Αϊ-Στράτη

Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και συμμετείχε σε εκατοντάδες εκδηλώσεις, όπου με την ανεπανάληπτη φωνή του δικαίωνε το νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Οι αναγνώσεις του σε κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας παρέμειναν κλασικές

Έπαιξε, επίσης και σε πολλές ταινίες στον κινηματογράφο. Αξιόλογες είναι οι ερμηνείες του στα: Μαρίνο Κοντάρα (1948), Συνοικία το όνειρο (1961), Ηλέκτρα (1962), Ένας Ντελικανής (1963).

Βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, για την ερμηνεία του στον ρόλο του Κρέοντα στην «Αντιγόνη» και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή του στο Συνοικία το όνειρο .

. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας «Ταξίδι στα Κύθηρα», άφησε την τελευταία του πνοή, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984, χτυπημένος από καρκίνο των πνευμόνων.

Σύντροφε Μάνο, στο μπόι σου παίρνει μέτρο η ανθρωπιά και η τέχνη..., Γιάννης Ρίτσος

Οι τρεις γάμοι και τα δίδυμα μωρά που έχασε στη διάρκεια της Κατοχής

Ο πρώτος γάμος του, για τον οποίο δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες έληξε σύντομα και έπειτα ακολούθησε ο πόλεμος.Ο Μάνος Κατράκης κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου βρέθηκε να πολεμά γενναία στην πρώτη γραμμή. Το 1941 που επέστρεψε στην Αθήνα, συνάντησε τρομερές δυσκολίες, όπως αντιμετώπιζαν, δηλαδή και όλοι οι Έλληνες εκείνη την περίοδο.

Εκείνος ο χειμώνας ήταν ο πιο δύσκολος και σκληρός χειμώνας της γερμανικής Κατοχής. Τροφή δεν υπήρχε και οι Αθηναίοι έψαχναν φαγητό στα σκουπίδια και πέθαιναν καθημερινά στους δρόμους της πόλης.

Και η οικογένεια του Μάνου Κατράκη φυσικά και επηρεάστηκε από την όλη κατάσταση. Μάλιστα, ο ηθοποιός φρόντιζε και τη μητέρα του, την οποία αγαπούσε πολύ. Παρ' όλη την κακουχία και τις δυσκολίες αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Δυστυχώς, η κατάσταση δε βελτιωνόταν, οπότε προσπαθούσε να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να κερδίσει χρήματα.

Όμως η μοίρα του επεφύλασσε μία ακόμη άσχημη έκπληξη, αφού λόγω της πείνας και των άσχημων συνθηκών η τότε σύζυγός του έχασε τα δίδυμα -και τα μοναδικά για τον Μάνο Κατράκη- μωρά που κυοφορούσε στον 8 μήνα... Δυστυχώς και αυτός ο γάμος δεν ορθοπόδησε για τον σπουδαίο ηθοποιό.

Ο ίδιος αναφέρει στη βιογραφία του: «Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ο μισθός του Εθνικού Θεάτρου είχε καταντήσει ίσα- ίσα για ένα πιάτο φαΐ. Πού να φτάσει να θρέψεις, μάνα, αδελφή, γυναίκα έγκυο. Η γυναίκα μου τελικά έκανε αποβολή οκτώ μηνών, είχε δίδυμα. Αρχίσαμε να πουλάμε ότι είχαμε. Τελειώσανε και αυτά. Τώρα...»;

Η φτώχεια και ο τζόγος - πουλούσε τα κουστούμια του για να ζήσει η οικογένειά του

Προσπαθώντας λοιπόν να βρει τρόπους για να κερδίσει χρήματα για να ζήσει την οικογένειά του εκείνη την τόσο δύσκολη περίοδο, αποφάσισε να πουλήσει τα κουστούμια του. Έτσι πήγαινε στο κέντρο καθημερινά με σκοπό να βγάλει ένα ποσό για τα προς το ζην. Κάπως έτσι, ήρθε και σε επαφή με τον τζόγο, παίζοντας«31».

Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος: «Στη λέσχη αυτή παίζανε "31". Ξέρεις η Ελλάδα είχε γεμίσει τυχερά παιχνίδια την εποχή εκείνη. Όλα τα ψαρομάγαζα, όλες οι αγορές παντού, όπου σύχναζε ο φτωχόκοσμος ήταν γεμάτα ρουλέτες και "31". Με κρατάνε που λες στη λέσχη και με βάζουν να παίξω. Κέρδισα την πρώτη μέρα. Μετά σηκώθηκα πήγα σπίτι μου με το παραδάκι στην τσέπη. Γλυκάθηκα όμως, ξαναπήγα και κόλλησα κι εγώ στη λέσχη, όπως καταλαβαίνεις, αλλά μάλλον μου τα έτρωγε, παρά κέρδιζα».

«Εκεί πέρα, αλλά και σε όλες τις λέσχες της εποχής, σύχναζαν κάθε είδους άνθρωποι. Μαυραγορίτες, προδότες, καταδότες, άνθρωποι της αντίστασης που εκτελούσαν κάποια αποστολή, άνθρωποι φτωχοί και πεινασμένοι που όλες τους τις ελπίδες τις είχαν αφημένες στη θεά τύχη. Ακόμα και Γερμανοί μπαίνανε. Μια και η λέσχη δε με σήκωνε, άρχισα να σκέφτομαι με ποιο τρόπο θα ενίσχυα τον μισθό μου που, όπως σου είπα άντε να έφτανε για ένα πιάτο φαΐ...». Έτσι ξεκίνησε να πουλά για ένα διάστημα ψάρια στην αγορά.

Ο έρωτας και ο γάμος με τη χορεύτρια Λίντα Άλμα

Ο ηθοποιός γνωρίστηκε με την εντυπωσιακή χορεύτρια, Λίντα Άλμα, το 1955. Σε συνέντεξή της η ίδια έχει περιγράψει την πρώτη φορά που συναντήθηκαν: «Τον γνώρισα, όταν ίδρυε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, στο Πεδίο του Άρεως. Τον γνώρισα βλέποντας μια παράστασή του. (…) Δεν τον είχα ξαναδεί στο θέατρο. Έπαιζε στο Θέατρο Αθηνών το “Τέλος του ταξιδιού” του Σέριφ, μαζί με τον Κωνσταντάρα, που τον ήξερα πολύ καλά. “Έλα να δεις αυτή την παράσταση”, μου είπε. Εκεί τον πρωτοείδα. Μ’ εντυπωσίασε πολύ και σαν ηθοποιός και σαν παρουσία και θέλησα να τον γνωρίσω από κοντά. Με τα πρώτα λόγια που μου είπε, σαν να χτύπησε η καρδιά μου. Ήταν κάτι καινούριο για μένα - κι ας είχα γνωρίσει με την Πιάφ τόσους μεγάλους». Και κάπως έτσι ξεκίνησε μία σχέση που διήρκησε τριάντα ολόκληρα χρόνια.

Ο Μάνος Κατράκης, αναφέρει στη βιογραφία του για την Άλμα: «Η Λίντα αντικατέστησε ό,τι είναι δυνατόν να υπάρξει αγαπημένο σ’ έναν άνθρωπο. Μάνα. Πατέρα. Ερωμένη. Σύζυγο. Φιλενάδα. Θύμα. Τι να σου πω. Υπηρέτη. Αφέντη. Τι να σου πω. Δηλαδή, δε νομίζω ότι βρίσκονται εύκολα τέτοιοι άνθρωποι. Είναι ένα πλάσμα άλλου κόσμου! […] Εγώ της έδωσα μάλλον πίκρες. Όμως, τη λατρεύω. Και τελικά πέρα από τη Λίντα δεν υπάρχει τίποτα άλλο πια. Ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει. Κι αυτό από τον πρώτο καιρό που την γνώρισα».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1979 και έζησε πολλά σκαμπανεβάσματα, η αμοιβαία αγάπη, όμως, παρέμεινε ζωντανή και τους κρατούσε δεμένους, έως το 1984 που ο Μάνος Κατράκης έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο.