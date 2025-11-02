Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Στέλλα Πάσσαρη είπε το «ναι» στον Σωτήρη Αφεντάκη – Όσα έγιναν στον γάμο τους με κουμπάρα την Ιωάννα Τούνη.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Στέλα Πάσσαρη ανέβηκε χθες, Σάββατο 1η Νοεμβρίου, τα σκαλιά της εκκλησίας και ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Σωτήρη Αφεντάκη.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των πιο κοντινών ανθρώπων του ζευγαριού, σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό.

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Δίπλα στη νύφη δεν έλειψε φυσικά η κουμπάρα και στενή της φίλη, Ιωάννα Τούνη, με την οποία τις συνδέει πάνω από 15 χρόνια φιλίας. Η γνωστή influencer δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, μοιράζοντας με τους followers της στιγμές από την προετοιμασία αλλά και την πορεία προς την εκκλησία.

Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο και φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη στιγμή που η Στέλλα είναι έτοιμη να αναχωρήσει για την εκκλησία, ενώ λίγο νωρίτερα είχε στηθεί ένα μικρό γλέντι στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη, με τους κουμπάρους και τη νύφη να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Καθώς έφτανε στην εκκλησία, η Στέλα δήλωσε χαμογελαστή και συγκινημένη: «Καλά νιώθω μάλλον, συγκινημένη αλλά καλά. Πολύ καλά».

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την ώρα που έδυε ο ήλιος, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Ο στολισμός της εκκλησίας και της δεξίωσης θύμιζε σκηνικό παραμυθιού, με ρομαντικά κεράκια, διακριτικά φωτιστικά και πολυτελείς λεπτομέρειες.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

 

Η άφιξη της νύφης ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

Η Στέλα έλαμπε από χαρά, φορώντας ένα εντυπωσιακό στράπλες νυφικό με μακρύ πέπλο – ένα σχέδιο που ανέδειξε τη θηλυκότητα και τη ρομαντική της πλευρά χωρίς υπερβολές.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Απαστράπτουσα κουμπάρα η Ιωάννα Τούνη

Όσο για την κουμπάρα, Ιωάννα Τούνη, έκλεψε κι εκείνη τις εντυπώσεις με ένα σμαραγδί maxi φόρεμα σε στενή γραμμή, με διακριτική λάμψη και σκίσιμο στο πόδι.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Το συνδύασε με κομψές πράσινες γόβες και ψηλό σινιόν, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή, elegant εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στη λαμπερή μέρα της φίλης της.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΣΤΕΛΑ ΠΑΣΣΑΡΗ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
