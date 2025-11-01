Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Θα είναι κουμπάρα στον γάμο της κολλητής της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 14:11 Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
01.11.25 , 13:29 Hellenic Championship: Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας
01.11.25 , 13:16 Η κατάρα του Δούκα του Γιορκ: Από εκτελεσμένους βασιλιάδες έως τον Άντριου
01.11.25 , 12:55 Σίσσυ Χρηστίδου: «Κι εμένα η γιαγιά μου «Χ» είχε δει στο φλιτζάνι μου»
01.11.25 , 12:28 Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - 3 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
01.11.25 , 10:52 Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο
01.11.25 , 10:41 Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»
01.11.25 , 10:38 Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος
01.11.25 , 10:02 Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι
01.11.25 , 09:20 ΔΥΠΑ: Άρχισαν οι πληρωμές σε 10.000 νέους επιχειρηματίες
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - 3 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση
Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Προετοιμασίες στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη για τον γάμο της Πάσσαρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με γιορτή και ενθουσιασμό για τη Στέλα Πάσσαρη και τον Σωτήρη Αφεντάκη, οι οποίοι σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, παντρεύονται.

Ιωάννα Τούνη: Παντρεύεται η κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη!

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Η ημέρα ξεχωρίζει όχι μόνο για τους πρωταγωνιστές αλλά και για την ιδιαίτερη παρουσία της κουμπάρας και κολλητής της νύφης, Ιωάννας Τούνη, με την οποία μοιράζονται χρόνια φιλίας και συνεργασίας.

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Αξιοσημείωτο είναι πως οι δυο τους έχουν ήδη μία ξεχωριστή κοινή εμπειρία: η Στέλα είχε βαφτίσει τον γιο της Ιωάννας, τον μικρό Πάρη.

Από νωρίς το πρωί, η προετοιμασία ξεκίνησε στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη, που μετατράπηκε σε έναν χώρο παραμυθένιο για την κολλητή της. Λευκά μπαλόνια γέμισαν το ταβάνι, γλυκά και κουφέτα στόλισαν τον χώρο, ενώ η Στέλα φορούσε τη λευκή ρόμπα της και τη χαρακτηριστική στέκα «bride».

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Η νύφη ενθουσιασμένη σχολίασε: «Θα τρελαθώ!», εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη μεγάλη μέρα.

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Η Ιωάννα Τούνη, φυσικά, απαθανάτισε κάθε στιγμή και μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον παραμυθένιο στολισμό, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα και τη μοναδική ενέργεια πριν από τον γάμο.

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Η φιλία και η αγάπη μεταξύ των δυο γυναικών φαίνεται να προσθέτουν ακόμη περισσότερη λάμψη στην ημέρα αυτή.

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες είχε πραγματοποιηθεί και το bachelorette της Στέλας στο Λας Βέγκας, όπου η νύφη γιόρτασε με φίλες και χαμόγελα, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα συνοδεύσουν τη νέα ζωή της.

Τούνη: Λιμουζίνα & strip show στο bachelorette της Στέλλας στο Λας Βέγκας

Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΣΤΕΛΑ ΠΑΣΣΑΡΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top