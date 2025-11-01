Ιωάννα Τούνη: Μαγική ατμόσφαιρα για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Προετοιμασίες στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη για τον γάμο της Πάσσαρη

Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με γιορτή και ενθουσιασμό για τη Στέλα Πάσσαρη και τον Σωτήρη Αφεντάκη, οι οποίοι σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, παντρεύονται.

Η ημέρα ξεχωρίζει όχι μόνο για τους πρωταγωνιστές αλλά και για την ιδιαίτερη παρουσία της κουμπάρας και κολλητής της νύφης, Ιωάννας Τούνη, με την οποία μοιράζονται χρόνια φιλίας και συνεργασίας.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι δυο τους έχουν ήδη μία ξεχωριστή κοινή εμπειρία: η Στέλα είχε βαφτίσει τον γιο της Ιωάννας, τον μικρό Πάρη.

Από νωρίς το πρωί, η προετοιμασία ξεκίνησε στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη, που μετατράπηκε σε έναν χώρο παραμυθένιο για την κολλητή της. Λευκά μπαλόνια γέμισαν το ταβάνι, γλυκά και κουφέτα στόλισαν τον χώρο, ενώ η Στέλα φορούσε τη λευκή ρόμπα της και τη χαρακτηριστική στέκα «bride».

Η νύφη ενθουσιασμένη σχολίασε: «Θα τρελαθώ!», εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη μεγάλη μέρα.

Η Ιωάννα Τούνη, φυσικά, απαθανάτισε κάθε στιγμή και μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον παραμυθένιο στολισμό, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα και τη μοναδική ενέργεια πριν από τον γάμο.

Η φιλία και η αγάπη μεταξύ των δυο γυναικών φαίνεται να προσθέτουν ακόμη περισσότερη λάμψη στην ημέρα αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες είχε πραγματοποιηθεί και το bachelorette της Στέλας στο Λας Βέγκας, όπου η νύφη γιόρτασε με φίλες και χαμόγελα, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα συνοδεύσουν τη νέα ζωή της.