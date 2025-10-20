Τούνη: Λιμουζίνα & strip show στο bachelorette της Στέλλας στο Λας Βέγκας

Στην Αμερική και συγκεκριμένα, στο Λας Βέγκας βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη για το bachelorette party της κολλητής και συνεργάτιδάς της, Στέλλας Πάσσαρη.

Η γνωστή influencer - επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα carousel φωτογραφιών και έγραψε: «Ό,τι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας. P.S.: Πήγαινε στο τελευταίο slide για να δεις τον μεγαλύτερο διπλωμάτη που περπάτησε ποτέ στη γη».

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες:

Τούνη: Ακυρώθηκε η πτήση της - «Είχα να πάρω τον Πάρη, έχω καρααγχωθεί»

Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, την Παρασκευή 17/10, η Ιωάννα Τούνη δε στάθηκε τυχερή, καθώς ενημερώθηκε πως η πτήση της από το Λας Βέγκας προς την Αθήνα ακυρώθηκε.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δυσαρέστησε την influncer, καθώς άλλαξε το πρόγραμμα της. Συγκεκριμένα είχε κανονίσει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να πάρει τον γιο τους, Πάρη, από την Αθήνα και να επιστρέψουν μαζί στη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα InstaStories της η ίδια δεν έκρυψε το άγχος της. «Έχουμε κοιμηθεί μόλις δύο ώρες… Και μόλις ήρθε mail ότι η πτήση μας ακυρώθηκε! Δεν κάνω καθόλου πλάκα! Είμαι άγρυπνη από τις 2:30 που σηκώθηκα. Το πρωί γελούσαμε όσο ετοιμαζόμασταν, αλλά το γέλιο κόπηκε μόλις είδαμε το mail που έλεγε πως η πτήση ακυρώθηκε. Ήταν να επιστρέψουμε σήμερα (Παρασκευή). Τώρα ψάχνουμε τι θα κάνουμε. Ειλικρινά, καθόλου χαρούμενη δεν είμαι, γιατί έχω να πάρω τον Πάρη. Τώρα τι θα γίνει; Έχω καρααγχωθεί», είπε στο σχετικό βίντεο.