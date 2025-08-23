Ιωάννα Τούνη: Παντρεύεται η κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη!

Τα σκαλιά της εκκλησίας ετοιμάζεται να ανέβει η Στέλλα Πάσσαρη, στενή φίλη και συνέταιρος της Ιωάννας Τούνη.

Η πρόταση γάμου έγινε σε θερινό σινεμά, όπου κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε στη γιγαντοθόνη η φράση: «Στέλλα, θα γίνεις γυναίκα μου;». Η Στέλλα Πάσσαρη είπε το πολυπόθητο ναι πέφτωντας κατευθείαν στην αγκαλιά του αγαπημένου της.

Χαρούμενη με τη χαρά της κολλητής της, η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε σε λυγμούς παρακολουθώντας το ρομαντικό σκηνικό. Συγκεκριμένα η influencer κατέγραψε τον εαυτό της να κλαίει σχολιάζοντας στη λεζάντα του βίντεο που μοιράστηκε στα stories της: «Δεν κλαίω εγώ, εσύ κλαις».

Η Ιωάννα Τούνη και η Στέλλα Πάσσαρη γνωρίζονται πολλά χρόνια, ενώ εδώ κι αρκετό καιρό διατηρούν δική τους εταιρία με ρούχα, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα η «JTouni» γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της στην Ίμπιζα μαζί με τη Στέλλα Πάσσαρη κι άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, καλύπτοντας μάλιστα η ίδια τα έξοδα του πολυτελούς ταξιδιού.