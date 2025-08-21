Ιωάννα Τούνη: «Αν μπορώ εγώ, μπορείς κι εσύ» – Η μεταμόρφωση και το μήνυμα

Μια νέα, ακόμη πιο δυναμική εκδοχή του εαυτού της παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η Ιωάννα Τούνη, με την αλλαγή στο σώμα της να γίνεται ολοένα και πιο εμφανής μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο της influencer και επιχειρηματία έχουν προκαλέσει αμέτρητα σχόλια, με πολλές γυναίκες να τη ρωτούν πώς κατάφερε να επιστρέψει σε τόσο εντυπωσιακή φόρμα, ειδικά μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου, η Ιωάννα απάντησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram,αποκαλύπτοντας το...«μυστικό» γύρω από τη σωματική ευεξία και τη διατροφή.

«Τους τελευταίους μήνες, παίρνω συνεχώς μηνύματα από κοπέλες που μου γράφουν πόσο έχει αλλάξει το σώμα μου και πώς γίνεται να είναι σε ακόμη καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι πριν αποκτήσω μωρό. Και η αλήθεια είναι πως έχω δουλέψει πολύ. Στα 32 μου πια, μπορώ να πω με σιγουριά ότι το “μυστικό” δεν είναι να πεινάς ή να τρως μόνο σαλάτα», έγραψε η ίδια.

Αντί για εξαντλητικές δίαιτες ή υπερβολές, η Ιωάννα Τούνη τόνισε πως το «κλειδί» βρίσκεται στη συνέπεια και τις μικρές καθημερινές συνήθειες.

«Το θέμα είναι να αλλάξεις νοοτροπία και τρόπο ζωής. Να αφήσεις πίσω τις κακές καθημερινές σου συνήθειες και να επιμείνεις, χωρίς υπερβολές και στερήσεις. Έτσι θα δεις αποτέλεσμα – αργά, σταθερά και με διάρκεια. Αν μπορώ εγώ, μπορείς κι εσύ», πρόσθεσε.