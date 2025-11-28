Μαγικό σκηνικό: Έργο τέχνης το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα

Σε απόλυτο χριστουγεννιάτικο κλίμα μπήκε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το στολισμένο σαλόνι της.

Η εικόνα που δημοσίευσε η τραγουδίστρια αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με πρωταγωνιστή ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με λεπτομέρεια και ιδιαίτερη αισθητική.

Το δέντρο, ψηλό και γεμάτο όγκο, δεσπόζει στο κέντρο του χώρου και είναι διακοσμημένο σε κλασικές κόκκινες-λευκές αποχρώσεις.

Φωτεινά λαμπάκια, ριγέ μπάλες, γλειφιτζούρια, πολύχρωμα στολίδια και μεγάλα εντυπωσιακά κομμάτια δημιουργούν ένα πλούσιο, άρτια επιμελημένο αποτέλεσμα.

Στη βάση του συναντά κανείς χριστουγεννιάτικες φιγούρες, με τον Άγιο Βασίλη και χαριτωμένους χιονάνθρωπους να συμπληρώνουν το εορταστικό σκηνικό, δίνοντας την αίσθηση μιας πλήρως διαμορφωμένης γιορτινής γωνιάς.

Το βίντεο της τραγουδίστριας έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, καθώς πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την αισθητική και τον πλούτο του στολισμού.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα καταγράφει με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου για την ίδια, παρουσιάζοντας ένα σαλόνι που μετατράπηκε σε πλήρες χριστουγεννιάτικο σκηνικό, έτοιμο να υποδεχτεί τις ημέρες που έρχονται.

Πάντα στο πλευρό της ο Αλμπέρτο Μποτία

Παράλληλα, ο Αλμπέρτο Μποτία βρέθηκε στο πλευρό της στην πρόσφατη πρεμιέρα της, στηρίζοντάς την διακριτικά, με την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού να συζητείται στα social media.