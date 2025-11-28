Μαγικό σκηνικό: Έργο τέχνης το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Φουρέιρα

Το στολισμένο σαλόνι που έγινε viral

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Ελένης Φουρέιρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε απόλυτο χριστουγεννιάτικο κλίμα μπήκε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το στολισμένο σαλόνι της.

Η εικόνα που δημοσίευσε η τραγουδίστρια αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με πρωταγωνιστή ένα επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με λεπτομέρεια και ιδιαίτερη αισθητική.

Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το «Alleluia»

Το δέντρο, ψηλό και γεμάτο όγκο, δεσπόζει στο κέντρο του χώρου και είναι διακοσμημένο σε κλασικές κόκκινες-λευκές αποχρώσεις.

Φωτεινά λαμπάκια, ριγέ μπάλες, γλειφιτζούρια, πολύχρωμα στολίδια και μεγάλα εντυπωσιακά κομμάτια δημιουργούν ένα πλούσιο, άρτια επιμελημένο αποτέλεσμα.

 

Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα με την τσάντα του γιου της, Ερμή!

Στη βάση του συναντά κανείς χριστουγεννιάτικες φιγούρες, με τον Άγιο Βασίλη και χαριτωμένους χιονάνθρωπους να συμπληρώνουν το εορταστικό σκηνικό, δίνοντας την αίσθηση μιας πλήρως διαμορφωμένης γιορτινής γωνιάς.

Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Ελένης Φουρέιρα

Το βίντεο της τραγουδίστριας έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, καθώς πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την αισθητική και τον πλούτο του στολισμού. 

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα καταγράφει με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου για την ίδια, παρουσιάζοντας ένα σαλόνι που μετατράπηκε σε πλήρες χριστουγεννιάτικο σκηνικό, έτοιμο να υποδεχτεί τις ημέρες που έρχονται.

Πάντα στο πλευρό της ο Αλμπέρτο Μποτία

Ελένη Φουρέιρα: Πρεμιέρα στο Lohan με pole dancing και αφιέρωση στον Μποτία

Παράλληλα, ο Αλμπέρτο Μποτία βρέθηκε στο πλευρό της στην πρόσφατη πρεμιέρα της, στηρίζοντάς την διακριτικά, με την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού να συζητείται στα social media.

