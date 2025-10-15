Τέμπη: Πρώτη δίκη για τα λάθος βίντεο - Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Η πρώτη δίκη που αφορά την τραγωδία των Τεμπών ξεκίνησε σήμερα στα δικαστήρια της Λάρισας και αφορά την υπόθεση με τα λάθος βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Στο εδώλιο κάθονται πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας φύλαξης, οι οποίοι κατηγορούνται για την παράδοση λανθασμένου οπτικού υλικού στην ανάκριση.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν εκ νέου αναβολή της δίκης, ωστόσο το αίτημά τους απορρίφθηκε από τους δικαστές, εξέλιξη που προκάλεσε ικανοποίηση στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.

Οι συγγενείς των θυμάτων δήλωσαν πως η απόφαση του δικαστηρίου να μην αναβάλει τη δίκη είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δικαίωση.

Δίκη Τέμπη: Το Δικαστήριο είπε «Όχι» στην Αναβολή

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, οι συγγενείς των θυμάτων εξήλθαν από τη δικαστική αίθουσα εμφανώς ικανοποιημένοι, καθώς οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης που αφορά τα λάθος βίντεο.

Η δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε την απόφαση «μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στις δυνάμεις που ήθελαν να συσκοτίσουν την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών»: «Ήταν μια νίκη απέναντι στο σκοτάδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέκρινε το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν παρέστη ως πολιτική αγωγή στη δίκη: «Είναι μια ήττα για το ελληνικό δημόσιο. Δεν παρέστη πολιτική αγωγή, είναι ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές», είπε.

Στο εδώλιο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και εκπρόσωπος της εταιρίας φύλαξης

Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο επικεφαλής της ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης.

Η υπόθεση αφορά τα λάθος βίντεο που παραδόθηκαν στην ανάκριση: ο εφέτης ανακριτής είχε ζητήσει το υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά τελικά έλαβε βίντεο από τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης.

Το λάθος έγινε αντιληπτό μήνες αργότερα, όταν γονιός θύματος ανακάλυψε τυχαία πως το υλικό δεν αφορούσε το σημείο του δυστυχήματος.

Το δικαστήριο διέταξε την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων στην επόμενη δικάσιμο, καθώς σήμερα εμφανίστηκε μόνο ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ.

Τα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ο υπεύθυνος της εταιρίας φύλαξης κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου και απείθεια, σχετικά με την απόκρυψη ή αλλοίωση του οπτικού υλικού που ζητήθηκε από τις δικαστικές αρχές.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Οκτωβρίου.

