Βιταμίνη Β2: Η βιταμίνη της ενέργειας, της μνήμης και της καρδιάς

Η βιταμίνη Β2 είναι μία άκρως απαραίτητη βιταμίνη, την οποία ο οργανισμός μας δεν μπορεί να παράγει από μόνος του. Τη βρίσκουμε σε διάφορες τροφές, όπως το κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά.
Η Βιταμίνη Β2 ή αλλιώς κοβαλαμίνη, έχει πολλά οφέλη για τον οργανισμό και την υγεία μας, με κάποια από αυτά να αναφέρονται παρακάτω:
- Προστατεύει το νευρικό σύστημα
- Παρέχει ενέργεια στον οργανισμό μας
- Παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή των κυττάρων μας (υγιή μαλλιά, νύχια και δέρμα)
- Προστατεύει από καρδιακές παθήσεις
- Δυναμώνει τη μνήμη και τη μάθηση (η βιταμίνη Β12 βοηθά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ατροφίας του εγκεφάλου)
Μελέτες δείχνουν ότι η λήψη κοβαλαμίνης μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις, όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και άνοια.
Ποιες τροφές έχουν βιταμίνη Β2
Η βιταμίνη Β2 βρίσκεται σε μια σειρά από διαφορετικά τρόφιμα, κυρίως στο κρέας και σε εμπλουτισμένα τρόφιμα.
Οι κορυφαίες πηγές είναι:
- Συκώτι (από αρνί ή μοσχάρι)
- Κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί)
- Πουλερικά (κοτόπουλο, γαλοπούλα)
- Ψάρια και θαλασσινά (σολομός, τόνος, σαρδέλες, μύδια, στρείδια)
- Αυγά (κυρίως ο κρόκος)
- Γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί)
Επίσης, η βιταμίνη Β12 βρίσκεται σε συμπληρώματα πολυβιταμινών/μεταλλικών συστατικών, σε συμπληρώματα βιταμινών του συμπλέγματος Β και σε συμπληρώματα που περιέχουν μόνο βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη).
Πόση βιταμίνη Β2 χρειαζόμαστε καθημερινά
Η συνιστώμενη ημερήσια δόση για τη βιταμίνη Β2 είναι η εξής:
- Για άνδρες ηλικίας 19 ετών και άνω: 1,3 χιλιοστόγραμμα (mg) ημερησίως
- Για γυναίκες ηλικίας 19 ετών και άνω: 1,1 mg ημερησίως
- Για εγκυμοσύνη: 1,4 mg ημερησίως
- Για τη γαλουχία: 1,6 mg ημερησίως
Ποια είναι τα σημάδια της έλλειψης βιταμίνης Β2
Τα σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης Β2 (ονομάζεται επίσης «αριβοφλαβίνωση) περιλαμβάνουν:
- Δερματικές διαταραχές
- Σκασμένα χείλη
- Ρωγμές στις γωνίες του στόματος
- Πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας και του λαιμού
- Πονόλαιμος
- Απώλεια μαλλιών
- Αναιμία
- Κόκκινα μάτια και φαγούρα
- Καταρράκτης
