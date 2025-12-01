Βιταμίνη Β2: Η βιταμίνη της ενέργειας, της μνήμης και της καρδιάς

Η βιταμίνη Β2 είναι μία άκρως απαραίτητη βιταμίνη, την οποία ο οργανισμός μας δεν μπορεί να παράγει από μόνος του. Τη βρίσκουμε σε διάφορες τροφές, όπως το κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά.

Η Βιταμίνη Β2 ή αλλιώς κοβαλαμίνη, έχει πολλά οφέλη για τον οργανισμό και την υγεία μας, με κάποια από αυτά να αναφέρονται παρακάτω:

Προστατεύει το νευρικό σύστημα

Παρέχει ενέργεια στον οργανισμό μας

Παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή των κυττάρων μας (υγιή μαλλιά, νύχια και δέρμα)

Προστατεύει από καρδιακές παθήσεις

Δυναμώνει τη μνήμη και τη μάθηση (η βιταμίνη Β12 βοηθά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ατροφίας του εγκεφάλου)

Μελέτες δείχνουν ότι η λήψη κοβαλαμίνης μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις, όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και άνοια.

Ποιες τροφές έχουν βιταμίνη Β2

Η βιταμίνη Β2 βρίσκεται σε μια σειρά από διαφορετικά τρόφιμα, κυρίως στο κρέας και σε εμπλουτισμένα τρόφιμα.

Οι κορυφαίες πηγές είναι:

Συκώτι (από αρνί ή μοσχάρι)

Κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί)

Πουλερικά (κοτόπουλο, γαλοπούλα)

Ψάρια και θαλασσινά (σολομός, τόνος, σαρδέλες, μύδια, στρείδια)

Αυγά (κυρίως ο κρόκος)

Γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί)

Επίσης, η βιταμίνη Β12 βρίσκεται σε συμπληρώματα πολυβιταμινών/μεταλλικών συστατικών, σε συμπληρώματα βιταμινών του συμπλέγματος Β και σε συμπληρώματα που περιέχουν μόνο βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη).

Πόση βιταμίνη Β2 χρειαζόμαστε καθημερινά

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση για τη βιταμίνη Β2 είναι η εξής:

Για άνδρες ηλικίας 19 ετών και άνω: 1,3 χιλιοστόγραμμα (mg) ημερησίως

Για γυναίκες ηλικίας 19 ετών και άνω: 1,1 mg ημερησίως

Για εγκυμοσύνη: 1,4 mg ημερησίως

Για τη γαλουχία: 1,6 mg ημερησίως

Ποια είναι τα σημάδια της έλλειψης βιταμίνης Β2

Τα σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης Β2 (ονομάζεται επίσης «αριβοφλαβίνωση) περιλαμβάνουν:

Δερματικές διαταραχές

Σκασμένα χείλη

Ρωγμές στις γωνίες του στόματος

Πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας και του λαιμού

Πονόλαιμος

Απώλεια μαλλιών

Αναιμία

Κόκκινα μάτια και φαγούρα

Καταρράκτης