Βιταμίνη Β2: Η βιταμίνη της ενέργειας, της μνήμης και της καρδιάς

Σε ποιες τροφές βρίσκεται, ποια είναι η συνιστώμενη ημερήσια δόση

Η βιταμίνη Β2 είναι μία άκρως απαραίτητη βιταμίνη, την οποία ο οργανισμός μας δεν μπορεί να παράγει από μόνος του. Τη βρίσκουμε σε διάφορες τροφές, όπως το κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά.

Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας

Η Βιταμίνη Β2 ή αλλιώς κοβαλαμίνη, έχει πολλά οφέλη για τον οργανισμό και την υγεία μας, με κάποια από αυτά να αναφέρονται παρακάτω: 

  • Προστατεύει το νευρικό σύστημα 
  • Παρέχει ενέργεια στον οργανισμό μας
  • Παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή των κυττάρων μας (υγιή μαλλιά, νύχια και δέρμα)
  • Προστατεύει από καρδιακές παθήσεις
  • Δυναμώνει τη μνήμη και τη μάθηση (η βιταμίνη Β12 βοηθά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ατροφίας του εγκεφάλου)

Μελέτες δείχνουν ότι η λήψη κοβαλαμίνης μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις, όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και άνοια. 

«Ο εγκέφαλος έχει 5 "εποχές"», λένε οι επιστήμονες - Τι έδειξε νέα μελέτη

Ποιες τροφές έχουν βιταμίνη Β2

Η βιταμίνη Β2 βρίσκεται σε μια σειρά από διαφορετικά τρόφιμα, κυρίως στο κρέας και σε εμπλουτισμένα τρόφιμα.

Οι κορυφαίες πηγές είναι:

  • Συκώτι (από αρνί ή μοσχάρι)
  • Κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί)
  • Πουλερικά (κοτόπουλο, γαλοπούλα)
  • Ψάρια και θαλασσινά (σολομός, τόνος, σαρδέλες, μύδια, στρείδια)
  • Αυγά (κυρίως ο κρόκος)
  • Γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί)

Επίσης, η βιταμίνη Β12 βρίσκεται σε συμπληρώματα πολυβιταμινών/μεταλλικών συστατικών, σε συμπληρώματα βιταμινών του συμπλέγματος Β και σε συμπληρώματα που περιέχουν μόνο βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη).

Πόση βιταμίνη Β2 χρειαζόμαστε καθημερινά

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση για τη βιταμίνη Β2 είναι η εξής:

  • Για άνδρες ηλικίας 19 ετών και άνω: 1,3 χιλιοστόγραμμα (mg) ημερησίως
  • Για γυναίκες ηλικίας 19 ετών και άνω: 1,1 mg ημερησίως
  • Για εγκυμοσύνη: 1,4 mg ημερησίως
  • Για τη γαλουχία: 1,6 mg ημερησίως

Ποια είναι τα σημάδια της έλλειψης βιταμίνης Β2

Τα σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης Β2 (ονομάζεται επίσης «αριβοφλαβίνωση) περιλαμβάνουν:

  • Δερματικές διαταραχές
  • Σκασμένα χείλη
  • Ρωγμές στις γωνίες του στόματος
  • Πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας και του λαιμού
  • Πονόλαιμος
  • Απώλεια μαλλιών
  • Αναιμία
  • Κόκκινα μάτια και φαγούρα 
  • Καταρράκτης

 

