GNTM: Το keratin oil του Pantene που κάνει τα μαλλιά να λάμπουν

Είναι το αγαπημένο μυστικό των hair experts

STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 28.11.25, 15:46
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο GNTM, τα μαλλιά των μοντέλων υποβάλλονται καθημερινά σε πραγματικά «ακραίες συνθήκες». Δυνατά φώτα που ανεβάζουν θερμοκρασία, συνεχείς λήψεις, συχνές αλλαγές στο styling και απαιτητικά hair looks που πρέπει να αντέξουν ώρες μπροστά και πίσω από την κάμερα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα για οποιοδήποτε προϊόν περιποίησης μαλλιών. Εκεί ακριβώς, όμως, είναι που ξεχωρίζουν τα προϊόντα που προσφέρουν πραγματικά αποτελέσματα – και ένα από αυτά είναι το Pantene Keratin Oil.

Το συγκεκριμένο λάδι προστασίας έχει γίνει αγαπημένο μυστικό των hair experts του GNTM, καθώς χαρίζει στα μοντέλα μαλλιά λεία, υγιή και γεμάτα λάμψη, ακόμη και μετά από πολύωρο styling.

Εμπλουτισμένο με βιταμίνη E και συστατικά που ενισχύουν την κερατίνη, υπόσχεται επανόρθωση της φθοράς από την πρώτη κιόλας χρήση. Με μία μόλις σταγόνα, προσφέρει έως και τριπλάσια αναδόμηση, ενώ με καθημερινή χρήση συμβάλλει σε μαλλιά 10 φορές πιο ανθεκτικά στο σπάσιμο.

Η ισχυρή αντιοξειδωτική δράση της φόρμουλας βοηθά στην προστασία από περιβαλλοντικό στρες, θερμότητα και καθημερινή καταπόνηση. Για τα μοντέλα του GNTM – που συχνά αλλάζουν look μέσα σε λίγα λεπτά – αυτό σημαίνει ότι η τρίχα παραμένει υγιής, ενυδατωμένη και εντυπωσιακά λαμπερή, ανεξάρτητα από το πόσο έντονη ήταν η προηγούμενη δοκιμασία.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του Pantene Keratin Oil είναι η ευελιξία του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν το ντους για επιπλέον προστασία, μετά το λούσιμο για λείανση και λάμψη, αλλά και μέσα στη μέρα για ενυδάτωση στις ξηρές άκρες. Αυτή η πολυχρηστική δράση το καθιστά ιδανικό τόσο για επαγγελματικά shoots όσο και για την καθημερινότητα.

GNTM: Το keratin oil του Pantene που κάνει τα μαλλιά να λάμπουν

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι τα μοντέλα του GNTM εμφανίζονται σε κάθε επεισόδιο με μαλλιά που φαίνονται υγιή, λαμπερά και «ζωντανά», παρά τις συνεχείς αλλαγές.

Το Pantene Keratin Oil έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο πολύτιμους συμμάχους των hair stylists, προσφέροντας βαθιά θρέψη και επανόρθωση σε μια τρίχα που δοκιμάζεται διαρκώς.

Αν τα μαλλιά σου είναι ξηρά, ταλαιπωρημένα ή έχουν υποστεί έντονη φθορά από συχνό styling, θερμότητα ή βαφές, τότε αυτό το προϊόν μπορεί να γίνει το δικό σου καθημερινό «όπλο» για λάμψη και υγεία. Μια μικρή σταγόνα αρκεί για να μεταμορφώσει τις άκρες, να μειώσει το φριζάρισμα και να προφέρει μεταξένια υφή που διαρκεί.

GNTM: Το keratin oil του Pantene που κάνει τα μαλλιά να λάμπουν

GNTM HAIR STYLING BY PANTENE
