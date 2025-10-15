Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι

Συζήτηση για την Ουκρανία ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 21:10 Η Vespa είναι μόδα και λανσάρει την AL VENTO
15.10.25 , 21:06 Το σόι σου: Επιστρέφει πολυσυζητημένος ηθοποιός που είχε... αποχωρήσει!
15.10.25 , 20:38 Φοινικούντα: Ειδικές δυνάμεις, γυμναστήρια - Τα προφίλ των κατηγορούμενων
15.10.25 , 20:35 Υπαναχώρηση κυβέρνησης: Δε σβήνει  τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών
15.10.25 , 20:29 Τσιμτσιλή: Φόρεσε το μίνι leather φόρεμα που πρέπει όλες να έχουμε
15.10.25 , 20:10 Ελένη Καρακάση: Η νευρική ανορεξία, ο σκελετός κι ο καθρέπτης της!
15.10.25 , 19:55 Τέμπη: Πρώτη δίκη για τα λάθος βίντεο - Ποιοι κάθονται στο εδώλιο
15.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δύσκολο το «Ανθρώπινο σώμα» για τον Στέλιο - Για εσένα;
15.10.25 , 19:40 Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
15.10.25 , 19:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι
15.10.25 , 18:52 Continental: Το μεγάλο βραβείο που την έφερε στην κορυφή
15.10.25 , 18:51 GNTM 2025: Γνωρίστε τα 10 κορίτσια και τα 9 αγόρια του διαγωνισμού!
15.10.25 , 18:50 «Αμετανόητος μέχρι τέλους»: Ισόβια στον δολοφόνο με το τσεκούρι της Κοζάνης
15.10.25 , 18:42 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται  από 3/11/2025
15.10.25 , 18:25 Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!
Φοινικούντα: Ειδικές δυνάμεις, γυμναστήρια - Τα προφίλ των κατηγορούμενων
«Έλαμψε» η Ζέτα Μακρυπούλια στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Τσιμτσιλή: Φόρεσε το μίνι leather φόρεμα που πρέπει όλες να έχουμε
Συγκλονίζει η νεαρή Έλλη που νίκησε τη νευρική ανορεξία: «Ζύγιζα 31 κιλά»
Ιταλία: Δολοφόνησε την 29χρονη σύντροφό του στο μπαλκόνι του σπιτιού της
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Μητσοτάκης Ζελένσκι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Μητσοτάκης: Στο Υπουργείο Άμυνας περνά το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ.  Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΓΑΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top