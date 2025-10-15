Τροχός της Τύχης: Δύσκολο το «Ανθρώπινο σώμα» για τον Στέλιο - Για εσένα;

Ο παίκτης βρήκε την πρώτη λέξη, αλλά όχι τον γρίφο!

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 15/10/2025 στο Star, ο Στέλιος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Η κατηγορία ήταν «Ανθρώπινο σώμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.        

Παρότι ο Στέλιος βρήκε αρκετά γράμματα αλλά και την πρώτη λέξη, δεν κατάφερε να «διαβάσει» και τη δεύτερη!       

Μήπως εσύ έχεις κάποια καλύτερα ιδέα; Για να σε δούμε!

