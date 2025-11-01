Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης

Το γλέντι ξεκίνησε από το πρωί στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη!

Μια μέρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση ζει η Ιωάννα Τούνη, καθώς σήμερα παντρεύεται η κολλητή της φίλη και συνέταιρος στην εταιρεία ρούχων, Στέλα Πάσσαρη.

Η όμορφη νύφη ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Σωτήρη Αφεντάκη, έχοντας φυσικά κουμπάρα την Ιωάννα.

Από νωρίς το πρωί, το σπίτι της γέμισε φίλες, μουσικές και… πολύ κέφι! Οι ετοιμασίες για τη μεγάλη στιγμή ξεκίνησαν με σαμπάνιες, χαμόγελα και μια ατμόσφαιρα απόλυτης γιορτής.

Η Ιωάννα Τούνη, πάντα ενθουσιώδης και χαρούμενη, ανάρτησε βίντεο στα social media δείχνοντας το παραδοσιακό γλέντι που είχαν ετοιμάσει οι φίλοι της νύφης, με κλαρίνα και μουσική, λίγο πριν εκείνη φορέσει το νυφικό της.

Όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα, όλες οι φίλες ήταν καλοδιάθετες και ανυπομονούσαν να ζήσουν τη μαγική αυτή βραδιά γεμάτη έρωτα, φίλους και… πολύ χορό!