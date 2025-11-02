Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!

Η κουμπάρα που έκλεψε τις εντυπώσεις στο γάμο της κολλητής της

Η Ιωάννα Τούνη ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στο γάμο της κολλητής της φίλης και συνεργάτιδας, Στέλας Πάσσαρη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η φιλία τους μετρά χρόνια και είναι γνωστό ότι οι δυο τους είναι πάντα δίπλα η μία στην άλλη, σε κάθε χαρά και πρόκληση. Γι’ αυτό, η Ιωάννα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τον πιο ξεχωριστό ρόλο: εκείνον της κουμπάρας.

Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στο σπίτι της Ιωάννας, με τη νύφη να ετοιμάζεται περιτριγυρισμένη από φίλες και αγαπημένα πρόσωπα.

Το μυστήριο κύλησε όμορφα, ενώ το πάρτι που ακολούθησε ήταν γεμάτο ζωντάνια, μουσική και πολύ χορό.

Η Ιωάννα Τούνη έκλεψε τις εντυπώσεις, αποχωρίζοντας το επίσημο φόρεμά της και μένοντας με ένα σικ μαύρο κορμάκι, συμμετέχοντας σε έναν αισθησιακό χορό μαζί με τη νύφη και τις φίλες τους.

Στη συνέχεια, παραδόθηκε πλήρως στους ξέφρενους ρυθμούς της βραδιάς, αποδεικνύοντας πως η διασκέδαση και η ενέργεια δεν λείπουν ποτέ όταν η παρέα είναι αγαπημένη.