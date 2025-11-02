Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Την καμάρωσε κουμπάρα στον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.25 , 16:33 Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές
02.11.25 , 16:15 Στα «κάγκελα» κάτοικοι και τοπική αυτοδιοίκηση για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ
02.11.25 , 15:50 Τα 3 πιο συχνά λάθη που καταστρέφουν τα σγουρά μαλλιά σου
02.11.25 , 15:39 Έλληνες Ψαράδες Στο Υπουργείο Ναυτιλίας - Τι Καταγγέλλουν
02.11.25 , 15:20 Αράχωβα: Βγήκε να μιλήσει στο τηλέφωνο και τον «γάζωσαν» με 10 σφαίρες
02.11.25 , 14:54 Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
02.11.25 , 14:22 ΕΛΤΑ: Αλλάζουν οι ημερομηνίες για το κλείσιμο καταστημάτων
02.11.25 , 14:21 Νέα σενάρια για Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό
02.11.25 , 13:59 Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονες αλλαγές στη διάθεση
02.11.25 , 13:50 Τυρί light ή κανονικό; Τι να διαλέξω τελικά;
02.11.25 , 13:37 Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα
02.11.25 , 12:58 Επιστροφή ενοικίου & επίδομα 250 ευρώ: Πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο
02.11.25 , 12:38 Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ
02.11.25 , 12:33 Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά
02.11.25 , 12:24 Νέο μισθολόγιο ενστόλων: Αυξήσεις και αναδρομικά - Παραδείγματα και ποσά
Βίκυ Βολιώτη: «Έχουμε σκεφτεί πολλές φορές τον χωρισμό με τον σύζυγό μου»
Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Αράχωβα: Βγήκε να μιλήσει στο τηλέφωνο και τον «γάζωσαν» με 10 σφαίρες
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή με βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Λαμπερή κουμπάρα η Ιωάννα Τούνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κουμπάρα της αγαπημένης της φίλης, Στέλας Πάσσαρη, σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της.

 

@j.touni Περιμένω ειλικρινή γνώμη συμπεθέρες 👀 🫢 RATE THE LOOK #madeofhonor #weddingday #foryou ♬ Den Kano Ego Gia Spiti - Eleni Foureira & ARCADE

Ο γάμος, όπως φαίνεται μέσα από τα stories της influencer, ήταν ακριβώς όπως τον είχαν ονειρευτεί, γεμάτος συγκίνηση, χαρά και χορό.

Στο πλευρό της Τούνη βρέθηκε ο νέος της σύντροφος, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, επιβεβαιώνοντας δημόσια πλέον τη σχέση τους, ενώ ο Ανδρέας Ράφτης συμμετείχε επίσης ως κουμπάρος.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Η Ιωάννα μοιράστηκε λίγες ώρες αργότερα στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από το σπίτι της, δείχνοντας την καθημερινότητά της μετά τον γάμο, γεμάτη ενέργεια και χαριτωμένες στιγμές.

Η influencer περιέγραψε με χιουμοριστικό τρόπο την υπερένταση της ημέρας: «Έχω κοιμηθεί μόλις 3 ώρες και ξύπνησα από υπερένταση. Το σπίτι μου είναι χάλια, τα μπαλόνια έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν και τα ρούχα είναι πεταμένα παντού. Πρέπει να καθαρίσω, να συμμαζέψω και να βάλω πλυντήριο, ενώ θα έρθει και ο μικρός… Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ».

 

@j.touni

Εχω κοιμηθεί 3 ώρες και ξύπνησα από υπερένταση! 😂

♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni

Οι προετοιμασίες του γάμου είχαν πραγματοποιηθεί στο σπίτι της Τούνη, με μουσική, χορό και πολύ κέφι, δημιουργώντας στιγμές που οι καλεσμένοι αλλά και οι διαδικτυακοί φίλοι της θα θυμούνται για πάντα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top