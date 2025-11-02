Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κουμπάρα της αγαπημένης της φίλης, Στέλας Πάσσαρη, σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της.

Ο γάμος, όπως φαίνεται μέσα από τα stories της influencer, ήταν ακριβώς όπως τον είχαν ονειρευτεί, γεμάτος συγκίνηση, χαρά και χορό.

Στο πλευρό της Τούνη βρέθηκε ο νέος της σύντροφος, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, επιβεβαιώνοντας δημόσια πλέον τη σχέση τους, ενώ ο Ανδρέας Ράφτης συμμετείχε επίσης ως κουμπάρος.

Η Ιωάννα μοιράστηκε λίγες ώρες αργότερα στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από το σπίτι της, δείχνοντας την καθημερινότητά της μετά τον γάμο, γεμάτη ενέργεια και χαριτωμένες στιγμές.

Η influencer περιέγραψε με χιουμοριστικό τρόπο την υπερένταση της ημέρας: «Έχω κοιμηθεί μόλις 3 ώρες και ξύπνησα από υπερένταση. Το σπίτι μου είναι χάλια, τα μπαλόνια έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν και τα ρούχα είναι πεταμένα παντού. Πρέπει να καθαρίσω, να συμμαζέψω και να βάλω πλυντήριο, ενώ θα έρθει και ο μικρός… Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ».

Οι προετοιμασίες του γάμου είχαν πραγματοποιηθεί στο σπίτι της Τούνη, με μουσική, χορό και πολύ κέφι, δημιουργώντας στιγμές που οι καλεσμένοι αλλά και οι διαδικτυακοί φίλοι της θα θυμούνται για πάντα.