Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά και Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Ο Ακεψιμά είναι ιερομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας από την Περσία. Η μνήμη του τιμάται στις 3 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ακεψιμάς.

Ο Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος στην Περσία και φυλακίστηκε για την πίστη του μαζί με τον πρεσβύτερο Ιωσήφ και τον διάκονο Αειθαλά. Το 378, οι τρεις τους οδηγήθηκαν στη Μηδία, όπου μαρτύρησαν, κατά τους διωγμούς του Πέρση βασιλιά Σαπώρ Β’ (311-380).

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

