Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

03.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Noεμβρίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Noεμβρίου
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά και Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Ο Ακεψιμά είναι ιερομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας από την Περσία. Η μνήμη του τιμάται στις 3 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ακεψιμάς.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Noεμβρίου

Ο Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος στην Περσία και φυλακίστηκε για την πίστη του μαζί με τον πρεσβύτερο Ιωσήφ και τον διάκονο Αειθαλά. Το 378, οι τρεις τους οδηγήθηκαν στη Μηδία, όπου μαρτύρησαν, κατά τους διωγμούς του Πέρση βασιλιά Σαπώρ Β’ (311-380).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:52 και θα δύσει στις 18:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 9.7 ημερών

