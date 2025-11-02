Τα Φαντάσματα καταστρέφουν το δείπνο της Μαρίνας και του Χάρη!

«Τα Φαντάσματα» συνεχίζουν να χαρίζουν απίστευτες στιγμές χιούμορ

Στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Τα Φαντάσματα», η Μαρίνα και ο Χάρης προσπαθούν να περάσουν ένα ήρεμο βράδυ με τους καλεσμένους τους. Μάταια! Όταν στη συντροφιά μπαίνουν τα αγαπημένα Φαντάσματα η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου.

«Ήρθε και το φεγγαράκι, που ’χει το φως το χρυσάφι…», τραγουδούν και χορεύουν και η Μαρίνα προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

Τα Φαντάσματα καταστρέφουν το δείπνο της Μαρίνας και του Χάρη!

Κι εκεί που όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο… πέφτει το ρεύμα!

«Χάρη, πρέπει να πας κάτω να δεις τις ασφάλειες!» λέει έντρομη η Μαρίνα και τον προτρέπει να πάρει στο υπόγειο τους καλεσμένους για να το...δουν!

Τα Φαντάσματα καταστρέφουν το δείπνο της Μαρίνας και του Χάρη!

«Απόψε έχω καλεσμένους και θα πρέπει να το σεβαστείτε!» φωνάζει η Μαρίνα. Η ένταση ανεβαίνει, οι φωνές μπλέκονται και όλοι αναρωτιούνται ποιος έχει τον έλεγχο του σπιτιού.

«Αυτό το σπίτι είναι και δικό μου και δεν πρόκειται να πάω πουθενά!» δηλώνει αποφασιστικά η Μαρίνα, με τον Χάρη να προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.

Και κάπως έτσι, ένα απλό δείπνο...καταστρέφεται!

