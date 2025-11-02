Τα Φαντάσματα: Ο νέος γείτονας φέρνει αναστάτωση στη Μαρίνα και τον Χάρη!

Απρόσκλητος επισκέπτης στα «Φαντάσματα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.25 , 23:10 IQ 160: Η Μουρίκη διακόπτει την ανάκριση του Μηνά!
02.11.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.700.000 ευρώ!
02.11.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα καταστρέφουν το δείπνο της Μαρίνας και του Χάρη!
02.11.25 , 21:52 ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» τη Δευτέρα 3/11
02.11.25 , 21:45 Τα Φαντάσματα: Ο νέος γείτονας φέρνει αναστάτωση στη Μαρίνα και τον Χάρη!
02.11.25 , 21:12 Τα Φαντάσματα: Ο Νεάντερταλ τρομάζει τη Μαρίνα και το διασκεδάζει!
02.11.25 , 20:38 Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του
02.11.25 , 19:27 Αράχωβα: Η εκτέλεση του 42χρονου στο σαλέ και η διαφυγή των δραστών
02.11.25 , 18:30 Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Δύο φίλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο μετά από διασκέδαση
02.11.25 , 18:14 Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
02.11.25 , 18:09 Βορίζια: Ποινικές διώξεις σε βάρος δύο φρουρούμενων τραυματιών στο ΠΑΓΝΗ
02.11.25 , 18:00 BMW Charging: Η νέα λύση φόρτισης για επαγγελματίες χρήστες
02.11.25 , 17:20 Οι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 03/11/2025 – 09/11/2025
02.11.25 , 16:49 Μακελειό Βορίζια: Από δύο όπλα δέχθηκε σφαίρες ο 39χρονος
02.11.25 , 16:33 Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές
Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος, τι να προσέξουν οι καταναλωτές
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Νέος γείτονας, νέα προβλήματα!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», η Μαρίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τους αφήσει… άφωνους! Ο Αριστείδης Φωτιτζόγλου, ο ιδιόρρυθμος νέος τους γείτονας, κάνει την είσοδό του με θόρυβο – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η σκηνή γεμίζει με χιούμορ, παρεξηγήσεις και απίθανες ατάκες. Ο Αριστείδης συστήνεται με περηφάνια, αποκαλύπτοντας ότι διαθέτει μεζονέτα στην Αντίπαρο και… στάση λεωφορείου στο όνομά του! Η Μαρίνα και ο Χάρης μένουν αποσβολωμένοι, ενώ εκείνος δεν χάνει χρόνο να σχολιάσει τη «γειτονιά των φαντασμάτων».

Τα Φαντάσματα: Ο νέος γείτονας φέρνει αναστάτωση στη Μαρίνα και τον Χάρη!

Η κουβέντα γρήγορα ξεφεύγει, όταν ο Φωτιτζόγλου αρχίζει να μιλά για τις φήμες ότι το σπίτι των πρωταγωνιστών είναι στοιχειωμένο, αναφέροντας «μια τρελή αριστοκράτισσα» και έναν «μισό άνθρωπο – μισό χιμπατζή» που υποτίθεται στοιχειώνουν το μέρος. Η Μαρίνα, φυσικά, μένει με το στόμα ανοιχτό!

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο αμήχανα όταν ο γείτονας αποκαλύπτει ότι… το δρομάκι μπροστά από την καγκελόπορτα είναι δική του ιδιοκτησία! Έτσι, κάθε φορά που οι ήρωες θέλουν να μπουν σπίτι τους, “πατούν σε ξένη περιουσία”!

Κι ενώ όλα δείχνουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο, ο Αριστείδης αποφασίζει να...αυτοπροσκαλεστεί για φαγητό με την υπόσχεση να φέρει «το καλύτερο κρασί της Καλαβρίας». Η Μαρίνα προσπαθεί να φανεί ευγενική, αλλά ο Χάρης έχει ήδη αρχίσει να καταλαβαίνει πως αυτός ο γείτονας… θα τους βάλει σε μεγάλους μπελάδες!

Η σκηνή κλείνει με τη Μαρίνα να προσπαθεί να πείσει τον Χάρη πως πρέπει να τον “καλοπιάσουν”, γιατί διαφορετικά «αν μπλέξουμε με κακό γείτονα, τη βάψαμε!»

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top