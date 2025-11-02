Τα Φαντάσματα: Ο νέος γείτονας φέρνει αναστάτωση στη Μαρίνα και τον Χάρη!

Στο νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», η Μαρίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τους αφήσει… άφωνους! Ο Αριστείδης Φωτιτζόγλου, ο ιδιόρρυθμος νέος τους γείτονας, κάνει την είσοδό του με θόρυβο – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, η σκηνή γεμίζει με χιούμορ, παρεξηγήσεις και απίθανες ατάκες. Ο Αριστείδης συστήνεται με περηφάνια, αποκαλύπτοντας ότι διαθέτει μεζονέτα στην Αντίπαρο και… στάση λεωφορείου στο όνομά του! Η Μαρίνα και ο Χάρης μένουν αποσβολωμένοι, ενώ εκείνος δεν χάνει χρόνο να σχολιάσει τη «γειτονιά των φαντασμάτων».

Η κουβέντα γρήγορα ξεφεύγει, όταν ο Φωτιτζόγλου αρχίζει να μιλά για τις φήμες ότι το σπίτι των πρωταγωνιστών είναι στοιχειωμένο, αναφέροντας «μια τρελή αριστοκράτισσα» και έναν «μισό άνθρωπο – μισό χιμπατζή» που υποτίθεται στοιχειώνουν το μέρος. Η Μαρίνα, φυσικά, μένει με το στόμα ανοιχτό!

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο αμήχανα όταν ο γείτονας αποκαλύπτει ότι… το δρομάκι μπροστά από την καγκελόπορτα είναι δική του ιδιοκτησία! Έτσι, κάθε φορά που οι ήρωες θέλουν να μπουν σπίτι τους, “πατούν σε ξένη περιουσία”!

Κι ενώ όλα δείχνουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο, ο Αριστείδης αποφασίζει να...αυτοπροσκαλεστεί για φαγητό με την υπόσχεση να φέρει «το καλύτερο κρασί της Καλαβρίας». Η Μαρίνα προσπαθεί να φανεί ευγενική, αλλά ο Χάρης έχει ήδη αρχίσει να καταλαβαίνει πως αυτός ο γείτονας… θα τους βάλει σε μεγάλους μπελάδες!

Η σκηνή κλείνει με τη Μαρίνα να προσπαθεί να πείσει τον Χάρη πως πρέπει να τον “καλοπιάσουν”, γιατί διαφορετικά «αν μπλέξουμε με κακό γείτονα, τη βάψαμε!»

