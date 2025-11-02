Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή με βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

02.11.25 , 11:05 Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή με βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 2/11 από την ΕΜΥ - Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά και νότια, ενώ σταδιακά το σύστημα θα κινηθεί προς τα ανατολικά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Από το πρωί της Κυριακής (2/11) αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Καθώς η μέρα προχωρά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, από το βράδυ της Κυριακής αναμένονται εκ νέου φαινόμενα αστάθειας στη δυτική Ελλάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας θα σημειωθούν καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και τα δυτικά τμήματα της Ηπείρου.

Η Τρίτη θα φέρει περαιτέρω αλλαγή στο σκηνικό, με εκτεταμένες βροχές στα δυτικά, βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η Αττική θα επηρεαστεί επίσης, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν στα ανατολικά και νότια.

Παράλληλα, προειδοποίησε για ψυχρή εισβολή που θα ξεκινήσει από τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Ελλάδας, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία έως και τις 11 Νοεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου: 

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 2/11 από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Στα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
