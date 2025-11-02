IQ 160: Η γλώσσα του σώματος μιλάει!

Η υπαστυνόμος Πηνελόπη Μουρίκη, με εξαιρετικά υψηλό IQ, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα υπόθεση δολοφονίας. Ακούει την κατάθεση μιας ύποπτης και παρατηρεί πως κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη συγκεκριμένη κυρία.

Μέσα από την ανακριτική διαδικασία και την παρατήρηση της γλώσσας του σώματος των υπόπτων, η Πηνελόπη καταγράφει νευρικότητα, παρορμητικότητα και ενδείξεις ψέματος, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις ενοχής.

«Αυτό είναι. Η γλώσσα του σώματος. Η τύπισσα μας φλόμωσε στο ψέμα», είπε η Μουρίκη.

Η αφήγηση αναδεικνύει τη μέθοδο της Πηνελόπης να συνδυάζει παρατηρητικότητα, λογική και ένστικτο, δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα αστυνομικού μυστήριου και ψυχολογικής ανάλυσης χαρακτήρων.



