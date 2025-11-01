Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα

Απανθρακώθηκαν μάνα και γιος μετά από φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης / Βίντεο Alpha

Οικογενειακή τραγωδία με δύο νεκρούς και έναν τραυματία σημειώθηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης.

Θύματα μια 90χρονη γυναίκα και ο 65χρονος γιος της, οι οποίοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο διαμέρισμά τους μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Ο 65χρονος, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ήταν κατάκοιτος εδώ και περίπου 10 χρόνια λόγω σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Κατά την αυτοψία, οι αρχές εντόπισαν πως ο 65χρονος είχε μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι, γεγονός που ενισχύει το σενάριο εγκληματικής ενέργειας και όχι ενός απλού ατυχήματος. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για δολοφονία και στη συνέχεια εμπρησμό.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και ανέσυραν τις δύο απανθρακωμένες σορούς / Φωτογραφίες Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Φωτιά Ηράκλειο: Ο δεύτερος γιος πήδηξε από την ταράτσα

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, εντόπισαν στο μπαλκόνι τον 60χρονο δεύτερο γιο της οικογένειας.

Οι διασώστες κατάφεραν να τον απομακρύνουν, όμως εκείνος ξέφυγε, ξαναμπήκε στο φλεγόμενο κτίριο και ανέβηκε στην ταράτσα.Στην προσπάθειά του να πηδήξει στο διπλανό κτίριο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό, καταλήγοντας πάνω σε λαμαρινοσκεπή αποθήκης.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά για να τους κάψει ζωντανούς;

Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο 60χρονος φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι, έχοντας πρώτα επιτεθεί στη μητέρα και τον αδελφό του.

Το διαμέρισμα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν γεμάτο ρούχα, αντικείμενα και απορρίμματα, κάτι που δυσχέρανε την πρόσβαση των πυροσβεστών και των αστυνομικών στο εσωτερικό του χώρου.

Η οικογένεια διέμενε στον πρώτο όροφο τετραώροφης πολυκατοικίας, στην οποία τα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι ημιτελή και ακατοίκητα.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια αυτής της ανείπωτης οικογενειακής καταστροφής.