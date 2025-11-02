IQ 160: Μια απόπειρα δολοφονίας στο νεκροταφείο!

Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος;

Στο νέο επεισόδιο του IQ 160, η πλοκή γίνεται πιο σκοτεινή και συναρπαστική. Η δολοφονία του Χρήστου αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ο πατέρας του, ενώ ο γιος χρησιμοποιήθηκε ως παράπλευρη απώλεια.

IQ 160: Μια απόπειρα δολοφονίας στο νεκροταφείο!

Η Μουρίκη και οι υπόλοιποι είναι  στον δρόμο για το νεκροταφείο, αφού όλα δείχνουν πως η ύποπτη ετοιμάζεται για τον νέο της στόχο.

Η δράση φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη στο δρόμο. Σκηνές πανικού, αιφνιδιασμού και γρήγορων αντιδράσεων.

IQ 160: Μια απόπειρα δολοφονίας στο νεκροταφείο!

Στο τέλος, η δράστης είναι στα χέρια της αστυνομίας!

Δείτε όλα τα επεισόδια IQ 160
 

IQ 160
