IQ 160: Μια απόπειρα δολοφονίας στο νεκροταφείο!

Στο νέο επεισόδιο του IQ 160, η πλοκή γίνεται πιο σκοτεινή και συναρπαστική. Η δολοφονία του Χρήστου αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ο πατέρας του, ενώ ο γιος χρησιμοποιήθηκε ως παράπλευρη απώλεια.

Η Μουρίκη και οι υπόλοιποι είναι στον δρόμο για το νεκροταφείο, αφού όλα δείχνουν πως η ύποπτη ετοιμάζεται για τον νέο της στόχο.

Η δράση φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη στο δρόμο. Σκηνές πανικού, αιφνιδιασμού και γρήγορων αντιδράσεων.

Στο τέλος, η δράστης είναι στα χέρια της αστυνομίας!

