Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!

Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλιά της

Ο Χρήστος Μάστορας είναι γνωστό ότι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και έχει εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές που τον ακολουθούν στα social media, σπάνια μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του ή την οικογένειά του.

Αυτή τη φορά, όμως, ο τραγουδιστής και frontman του συγκροτήματος Μέλισσες έκανε μια εξαίρεση, με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας του. Ο Χρήστος Μάστορας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία της, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης.

«Χρόνια πολλά ρε μάνα! Είσαι όμορφη και μέσα και έξω. Σ’ αγαπώ», έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!

Η ανάρτηση έγινε το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές και φίλους του καλλιτέχνη, που έσπευσαν να του ευχηθούν για τη μητέρα του.

Ο Χρήστος Μάστορας έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αδυναμία και την αγάπη που τρέφει για την οικογένειά του, ενώ σε παλαιότερες συνεντεύξεις του έχει δηλώσει πως η μητέρα του υπήρξε σημαντικό στήριγμα στην πορεία του και τον έχει επηρεάσει βαθιά ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί μια σπάνια ματιά στην προσωπική και συναισθηματική πλευρά του τραγουδιστή, ο οποίος επιλέγει συνήθως να αφήνει τη μουσική του να μιλάει για εκείνον.

Με αυτό το τρυφερό μήνυμα, ο Χρήστος Μάστορας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, παραμένει ένας ευαίσθητος και προσγειωμένος άνθρωπος, που δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του και την οικογένειά του.

