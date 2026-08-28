GNTM 7: Δείτε το νέο trailer και την «αποστολή» των κριτών πριν τη νέα σεζόν

Στα Κουφονήσια απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM δημοσίευσε μερικά καλοκαιρινά της στιγμιότυπα από το όμορφο νησί.

Σε αυτά, ποζάρει με μαύρο μπικίνι και off white λινή παντελόνα είτε διαβάζοντας είτε με φόντο τα καταγάλανα νερά των Κουφονησίων.

Hλιάνα Παπαγεωργίου στα Κουφονήσια/ instagram

Hλιάνα Παπαγεωργίου στα Κουφονήσια/ instagram

Σε άλλο στιγμιότυπο, φαίνεται καθισμένη σε ένα λευκό νησιώτικο τοιχάκι, πιθανόν του καταλύματός της, φορώντας το μαγιό της και αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο.

Hλιάνα Παπαγεωργίου στα Κουφονήσια/ instagram

Πριν από τρεις μέρες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε δημοσιεύσει ένα carousel φωτογραφιών από το ταξίδι της στη Σύρο.

Εντυπωσιακή όπως πάντα, πόζαρε με navy blue ολόσωμο μαγιό, με τις φωτογραφίες της να μοιάζουν βγαλμένες από περιοδικό.

Hλιάνα Παπαγεωργίου στη Σύρο/ instagram

Hλιάνα Παπαγεωργίου στη Σύρο/ instagram

Hλιάνα Παπαγεωργίου στη Σύρο/ instagram

Hλιάνα Παπαγεωργίου στη Σύρο/ instagram

Κουφονήσια και Σύρος δεν ήταν οι μοναδικοί προορισμοί του φετινού καλοκαιριού της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Ταξίδεψε στους Λειψούς, τη Λέρο και την Πάτμο, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του GNTM 7, που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.