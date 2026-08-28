Άννα Κορακάκη: Φωτογραφίες από τη βάπτιση της κόρης της - Το όνομα που πήρε

Το μυστήριο έγινε στο Ιερό Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας Φιλιππήσιας στην Καβάλα

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Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Κορακάκη: Τι είχε πει στην εκπομπή Το Πρωινό λίγο καιρό μετά τη γέννηση της κόρης της/ Φεβρουάριος 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Κορακάκη και ο Γιάννης Χαλκιαδάκης βάπτισαν την 7 μηνών κόρη τους στην Καβάλα.
  • Η μικρή πήρε το όνομα «Αθηνά» κατά τη διάρκεια του μυστηρίου στο Ιερό Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας.
  • Η Κορακάκη εξέφρασε τις ευχές της για τη ζωή της κόρης τους μέσω ανάρτησης.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 και η κόρη τους γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2026.
  • Η Κορακάκη δήλωσε ότι είναι ευλογημένοι και ευτυχισμένοι με την γονεϊκότητα.

Tην 7 μηνών κόρη τους βάπτισαν η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης. Το μυστήριο έγινε στο Ιερό Βαπτιστήριο Αγίας Λυδίας της Φιλιππήσιας στην Καβάλα και η μικρή πήρε το όνομα «Αθηνά», όπως αποκάλυψε η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής. 

«Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου.

Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη & αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας.

Άννα Κορακάκη: Η εξομολόγηση μετά τη γέννηση της κόρης της!

Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται.🤍», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη. 

Το ζευγάρι, που ζει στην Αμερική, παντρεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023 και υποδέχτηκε την κόρη του στις 31 Ιανουαρίου του 2026.

«Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, τόσο ανακουφισμένοι, που όλα πήγανε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι. Νιώθουμε, από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους και πραγματικά εύχομαι σε όποιο ζευγάρι, όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά τη γονεϊκότητα, να τα καταφέρει.

Είναι κάτι, που το σχεδιάζαμε και το ονειρευόμασταν, από τον πρώτο καιρό, που είχαμε γνωριστεί με τον Γιάννη και ήρθε σε μια στιγμή, πολύ συνειδητά και μια πολύ καλή στιγμή, που ήμασταν και οι δύο έτοιμοι», είχε πει η Άννα Κορακάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. 

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