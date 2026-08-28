Leapmotor: Εγκαινίασε το πρώτο της Ευρωπαϊκό Innovation Center

Που βρίσκεται η έδρα και ο στρατηγικός σχεδιασμός

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Leapmotor: Εγκαινίασε το πρώτο της Ευρωπαϊκό Innovation Center
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Η Leapmotor εγκαινίασε το πρώτο Innovation Center της επί Ευρωπαϊκού εδάφους αλλά και εκτός Κίνας συνολικά. Βρίσκεται στο Μόναχο και υπογραμμίζει τη διεθνή ανάπτυξη της μάρκας, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική της παρουσία στην παγκόσμια αγορά.
Μάλιστα η έδρα είναι στην περιοχή Schwabing‑Freimann, μια επιλογή με ισχυρή σημειολογία. Πρόκειται για ένα από τα πιο δυναμικά σημεία της πόλης αναφορικά με τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την καινοτομία στον τομέα της αυτοκίνησης, αποτελώντας ηχηρή δήλωση προς τον ανταγωνισμό.

Η ολοκαίνουργια εγκατάσταση θα λειτουργήσει ως δημιουργικός κόμβος για τη σχεδίαση και την εξέλιξη των μελλοντικών μοντέλων της Leapmotor, απασχολώντας μια ενεργή κοινότητα ταλαντούχων στελεχών παγκοσμίου βεληνεκούς αναφορικά με το σχεδιασμό και τη μηχανική.
Επιβεβαιώνεται έτσι η δέσμευση της μάρκας στην καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία από διαφορετικές αγορές του πλανήτη. Επιλέγει δε τους πλέον ταλαντούχους συνεργάτες σε νευραλγικά πεδία, προκειμένου να δημιουργεί πρωτοποριακά μοντέλα με κορυφαίο value for money και παγκόσμιο προσανατολισμό
 

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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ INNOVATION CENTER
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