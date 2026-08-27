Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους καταρράκτες Δερματά

Εντοπίστηκε στη λίμνη κάτω από τον καταρράκτη

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Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στη Βέροια, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 16:15, όταν συγγενικό πρόσωπο της νεαρής κάλεσε το 112. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες από τη Βέροια και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και τέσσερις δύτες της 2ης ΕΜΑΚ.

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Οι διασώστες έψαξαν στη λίμνη που βρίσκεται κάτω από τον καταρράκτη και εντόπισαν την 18χρονη μέσα στο νερό. Την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια την παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η κοπέλα βρέθηκε στη λίμνη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η 18χρονη κατοικούσε με την οικογένειά της στην Αθήνα και είχε ταξιδέψει στην περιοχή των Ριζωμάτων για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

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