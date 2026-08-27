Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στη Βέροια, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 16:15, όταν συγγενικό πρόσωπο της νεαρής κάλεσε το 112. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες από τη Βέροια και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και τέσσερις δύτες της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι διασώστες έψαξαν στη λίμνη που βρίσκεται κάτω από τον καταρράκτη και εντόπισαν την 18χρονη μέσα στο νερό. Την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια την παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα από λίμνη του καταρράκτη Δερματά στη Βέροια Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και την Ομάδα… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η κοπέλα βρέθηκε στη λίμνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η 18χρονη κατοικούσε με την οικογένειά της στην Αθήνα και είχε ταξιδέψει στην περιοχή των Ριζωμάτων για τις καλοκαιρινές της διακοπές.