Ένα ακόμα πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, κοντά στην Κόνιτσα, παρουσίασε πρόβλημα στον κάδο πυρόσβεσης αυτή τη φορά και προσγειώθηκε στις όχθες του ποταμού Αωου. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Μαίρης Τζώρα.

Το ελικόπτερο καθηλώθηκε στις όχθες του Αώου, στο σημείο από όπου έπαιρνε νερό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε από κεραυνό σε δύσβατο σημείο της Τύμφης ανάμεσα από το χωριό Καλλιθέα και την Κόνιτσα. Πρόκειται για ένα μισθωμένο ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και -σύμφωνα με την ενημέρωση- ο χειριστής αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα στον κάδο και για αυτό καθήλωσε το ελικόπτερο.

Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να απόκαταστήσουν το πρόβλημα με τον κάδο του ελικοπτέρου.

Η φωτιά εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς η οποία προκλήθηκε από κεραυνό, επιχειρούν μια ομάδα πεζοπόρου τμηματος με 7 πυροσβέστες και την συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.