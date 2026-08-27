Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση

Δούλευε σεζόν για να γλιτώνει την αγριότητα του συζύγου της

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δράστης της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη ομολόγησε, ισχυριζόμενος ότι έσφαξε τη σύζυγό του "πάνω στα νεύρα του".
  • Η 44χρονη γυναίκα υπέστη χρόνια κακοποίηση και απειλές από τον σύζυγό της, όπως επιβεβαίωσαν οι καταθέσεις των παιδιών τους.
  • Τα τρία παιδιά μίλησαν στους αστυνομικούς, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη η μητέρα τους.
  • Η γυναίκα εργαζόταν μακριά από το σπίτι για να αποφύγει τον σύζυγό της και είχε εμφανιστεί πολλές φορές με μώλωπες στην εργασία της.

Ο δράστης της ανατριχιαστικής γυναικοκτονίας στη Ροδόπη ομολόγησε το έγκλημά του, υποστηρίζοντας με απύθμενο θράσος πως έσφαξε την  σύζυγό του «πάνω στα νεύρα του». Πίσω, όμως, από αυτή τη δικαιολογία και τις κλειστές πόρτες του χωριού, η άτυχη γυναίκα ζούσε έναν πολυετή εφιάλτη, με απειλές και συστηματική κακοποίηση.

Ροδόπη: Η 44χρονη ζούσε με μώλωπες - Δεν έφευγε πριν εξασφαλίσει τα παιδιά

Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση

Οι καταθέσεις των ίδιων των παιδιών του ζευγαριού στους αστυνομικούς σφίγγουν το στομάχι, καθώς επιβεβαιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη μητέρα τους στα χέρια του πατερα τους. Το ρεπορτάζ είναι τη αστυνομικής συντάκτριας του Star, Κατερίνας Μαστραντωνάκη. 

Τα τρία παιδιά της οικογένειας, βιώνοντας το απόλυτο σοκ, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση στη Ροδόπη. Οι μαρτυρίες τους είναι καταπέλτης, καθώς επιβεβαίωσαν πλήρως τη συστηματική και χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο η μητέρα τους από τον πατερα τους. Μάλιστα, η επιλογή του θύματος να εργάζεται μακριά από το σπίτι, δεν ήταν μόνο λόγω των οικονομικών προβλημάτων, αλλά και λόγω της απεγνωσμένης ανάγκης της να βρίσκεται μακριά από τον σύζυγό της, για να μην την χτυπά.

Γυναικτονία Ροδόπη: Τη σκότωσε με μία μαχαιριά - «Νευρίασα, θόλωσα»

Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ήταν πολλές οι φορές που η άτυχη γυναίκα είχε εμφανιστεί στην εργασία της με μώλωπες στο πρόσωπο, αποτέλεσμα της αγριότητας του. 

 

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