Ο δράστης της ανατριχιαστικής γυναικοκτονίας στη Ροδόπη ομολόγησε το έγκλημά του, υποστηρίζοντας με απύθμενο θράσος πως έσφαξε την σύζυγό του «πάνω στα νεύρα του». Πίσω, όμως, από αυτή τη δικαιολογία και τις κλειστές πόρτες του χωριού, η άτυχη γυναίκα ζούσε έναν πολυετή εφιάλτη, με απειλές και συστηματική κακοποίηση.

Οι καταθέσεις των ίδιων των παιδιών του ζευγαριού στους αστυνομικούς σφίγγουν το στομάχι, καθώς επιβεβαιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη που ζούσε η 44χρονη μητέρα τους στα χέρια του πατερα τους. Το ρεπορτάζ είναι τη αστυνομικής συντάκτριας του Star, Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Τα τρία παιδιά της οικογένειας, βιώνοντας το απόλυτο σοκ, βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση στη Ροδόπη. Οι μαρτυρίες τους είναι καταπέλτης, καθώς επιβεβαίωσαν πλήρως τη συστηματική και χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστατο η μητέρα τους από τον πατερα τους. Μάλιστα, η επιλογή του θύματος να εργάζεται μακριά από το σπίτι, δεν ήταν μόνο λόγω των οικονομικών προβλημάτων, αλλά και λόγω της απεγνωσμένης ανάγκης της να βρίσκεται μακριά από τον σύζυγό της, για να μην την χτυπά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια ήταν πολλές οι φορές που η άτυχη γυναίκα είχε εμφανιστεί στην εργασία της με μώλωπες στο πρόσωπο, αποτέλεσμα της αγριότητας του.