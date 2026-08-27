Νέο «λάδι στη φωτιά» ρίχνει η Άγκυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αφορμή ένα δημοσίευμα για κατασκευή βάσης drones στη Ρόδο, καθαρά για αμυντικούς σκοπούς

«Είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα αποτελούσε παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος του νησιού και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας» ανέφερε στην ενημέρωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Μάλιστα οι Τούρκοι απειλούν ότι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουν, όπως λένε, τα συμφέροντά τους.

«Η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τη συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ» σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος Άγγελος Συρίγος μιλώντας στο OPEN.

Άγκυρα προς Αθήνα: «Σταματήστε να εξοπλίζετε τα νησιά σας»

Με αφορμή επίσης τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εκτοξεύει και νέες απειλές, αμφισβητώντας ξανά το δικαίωμα της χώρας μας να εξοπλίζει τα ελληνικά νησιά για την άμυνά της.

«Ο εξοπλισμός αυτών των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των συνθηκών είναι παράνομος και αυτή η πρακτική πρέπει να εγκαταλειφθεί. Θεωρούμε λοιπόν την απόφαση μετακίνησης των συστημάτων αεροπορικής άμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής» ισχυρίσθηκε το τουρκικό ΥΠΑΜ. .

Επιταχύνονται οι εργασίες του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (GSI). Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», η γαλλική εταιρεία Meridiam αναμένεται να ενημερώσει με επιστολή τις χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων την Ελλάδα και την Τουρκία, για τις εργασίες που απαιτούνται, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η υλοποίηση του έργου, στο οποίο πάντως αντιδρά έντονα η Άγκυρα.

