Παρεό: 5 τρόποι να μεταμορφώσεις το απόλυτο summer essential των διακοπών

Ένα κομμάτι ύφασμα, με αμέτρητες εκδοχές κυριαρχεί στην καλοκαιρινή βαλίτσα

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Tο πιο ευέλικτο κομμάτι της resort γκαρνταρόμπας, πρωταγωνιστεί κάθε στιγμή της ημέρας με διαφορετικό τρόπο

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Αν υπάρχει ένα κομμάτι που αξίζει πραγματικά μια θέση στη βαλίτσα των διακοπών, αυτό είναι το παρεό.  Ένα ανάλαφρο κομμάτι υφάσματος μπορεί να γίνει φούστα, φόρεμα, top ή αέρινο cover-up και να σε ακολουθήσει από τις πρώτες βουτιές της ημέρας μέχρι το sunset cocktail και το βραδινό φαγητό.

Παρεό: 5 τρόποι να μεταμορφώσεις το απόλυτο summer essential των διακοπών

Ανάλαφρο, πρακτικό και με μια αβίαστη resort αισθητική, το παρεό είναι το απόλυτο summer essential που  μπορεί να μεταμορφωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να αποκτήσει κάθε φορά διαφορετικό χαρακτήρα. Φέτος, το βλέπουμε όχι ως ένα ακόμη κομμάτι που φοριέται πάνω από το μαγιό, αλλά ως βάση για το vacation dressing.

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Και κάπου εδώ βρίσκεται η πραγματική δύναμή του. Μιλάμε για ένα μόνο κομμάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλές διαφορετικές σιλουέτες και μια ολόκληρη vacation γκαρνταρόμπα.

Το πρωί φοριέται πάνω από το bikini για τις πρώτες βουτιές, το μεσημέρι γίνεται αέρινη φούστα για το lunch και, με το σωστό styling, το απόγευμα μετατρέπεται σε ένα effortless φόρεμα για κοκτέηλ δίπλα στη θάλασσα.

Παρεό: 5 τρόποι να μεταμορφώσεις το απόλυτο summer essential των διακοπών

Το ίδιο παρεό μπορεί να αποκτήσει διαφορετική ταυτότητα ανάλογα με το δέσιμο. Ψηλά στη μέση γίνεται φούστα, γύρω από το σώμα μεταμορφώνεται σε halter dress ενώ με ένα ασύμμετρο δέσιμο στον ώμο αποκτά σοφιστικέ αισθητική. Και όταν το styling περάσει από το beachwear στο evening dressing, αρκούν τα σωστά αξεσουάρ για να μεταμορφωθεί : Χρυσά σκουλαρίκια, strappy sandals, ένα sculptural clutch και ένα sun kissed beauty look.

Δες παρακάτω τους διαφορετικούς τρόπους που μπορείς να το δέσεις και ανακάλυψε τις εκδοχές που μπορείς να δημιουργήσεις με ένα μόνο κομμάτι.

Halter dress

Παρεό: 5 τρόποι να μεταμορφώσεις το απόλυτο summer essential των διακοπών

Κράτησε το παρεό πίσω από την πλάτη σου, στο ύψος του στήθους, φέρε τις δύο άκρες μπροστά σταυρωτά και δέσε τις πίσω από τον λαιμό. Το αποτέλεσμα είναι ένα αέρινο halter φόρεμα που αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να το περιορίζει. Άφησε το ύφασμα να πέφτει φυσικά για ένα effortless beach look ή τόνισε τη μέση με μια λεπτή ζώνη για να το μεταφέρεις από την παραλία στο lunch.

Φούστα

Παρεό: 5 τρόποι να μεταμορφώσεις το απόλυτο summer essential των διακοπών

Ο πιο εύκολος τρόπος να μετατρέψεις το παρεό σε φούστα είναι να το τυλίξεις γύρω από τη μέση και να το δέσεις στο πλάι ή πίσω, αφήνοντας το μήκος να πέφτει λίγο πάνω από το γόνατο ή μέχρι τη γάμπα. Μια εναλλακτική εκδοχή είναι να το τυλίξεις γύρω από τη μέση και να το στερεώσεις με μια ζώνη.

Δείτε όλες τις λύσεις για τη χρήση του παρεό, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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