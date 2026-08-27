Φοίβος: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του συνθέτη στον Δημήτρη Κόκοτα

Έκαναν μαζί τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όσα είπε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, στον Νίκο Ευαγγελάτο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φοίβος αποχαιρέτησε δημόσια τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 57 ετών, μετά από 2 χρόνια νοσηλείας.
  • Η φιλία τους ξεκίνησε το 1992 και εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία και προσωπική σχέση.
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν σπουδαίος τραγουδιστής και φίλος του Φοίβου, με τον οποίο μοιράστηκαν πολλές καλλιτεχνικές στιγμές.
  • Η δισκογραφική συνεργασία τους περιλαμβάνει επιτυχίες όπως οι δίσκοι 'Διαδόσεις' και 'Συνείδηση'.
  • Ο τελευταίος δίσκος τους, 'Αχαριστία', έγινε πλατινένιος και θεωρείται ο πιο επιτυχημένος του Κόκοτα.

Με μια δημόσια ανάρτηση, ο Φοίβος αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα, λίγα 24ωρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή σε ηλικία 57 ετών. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, και φωτίζει τη μακρόχρονη σχέση των δύο αντρών, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και εξελίχθηκε σε στενή φιλία κι επιτυχημένη καλλιτεχνική συνεργασία. 

Δημήτρης Κόκοτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ ο Φοίβος επέλεξε να τον αποχαιρετήσει δημοσιεύοντας δύο παλαιότερες φωτογραφίες τους από καλοκαιρινές στιγμές του παρελθόντος.

Φοίβος: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του συνθέτη στον Δημήτρη Κόκοτα

Ο Φοίβος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι παρέα με τον φίλο του Δημήτρη Κόκοτα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με την ανάρτησή του, ο συνθέτης δε στάθηκε μόνο στη μουσική τους διαδρομή, αλλά κυρίως στην ανθρώπινη σχέση που, όπως περιγράφει, διατηρήθηκε ζωντανή παρά τις αποστάσεις που έφερε ο χρόνος.

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Η ανάρτηση του Φοίβου για τον Δημήτρη Κόκοτα

Όπως έγραψε ο Φοίβος: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο τη ζωή σου.

Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας.

Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική… αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους.

Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει.

Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν κι έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι.

Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή.

Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δε φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας.

Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα».

Η ανάρτηση του Φοίβου

Η φιλία Φοίβου και Δημήτρη Κόκοτα από το 1992

Οι δύο άντρες γνωρίστηκαν, όπως αναφέρει ο Φοίβος, το 1992 όταν και οι δύο βρίσκονταν στα πρώτα βήματα της πορείας τους. Η καθημερινότητά τους εκείνη την εποχή συνδέθηκε με κοινές στιγμές στην Κηφισιά, στούντιο, συζητήσεις και εξόδους, με τον συνθέτη να θυμάται και τις πολλές επισκέψεις τους στον Σχοινιά.

Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Παρότι οι καλλιτεχνικοί δρόμοι τους χώρισαν αργότερα, η μεταξύ τους σύνδεση παρέμεινε σημείο αναφοράς και για τους δύο.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δηλώσει στο παρελθόν πως «δεν τσακωθήκαμε ποτέ». Σε μεταγενέστερες αναφορές του για τον Φοίβο, τον είχε χαρακτηρίσει εξαιρετικό συνθέτη και στιχουργό, επισημαίνοντας ότι παρέμενε υποστηρικτής του.

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Η δισκογραφική πορεία Κόκοτα και Φοίβου

Η συνεργασία του Κόκοτα με τον Φοίβο αποτυπώθηκε έντονα στην ελληνική δισκογραφία της δεκαετίας του '90. Ο Φοίβος ήταν ο δημιουργός που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του τραγουδιστή και του άνοιξε τον δρόμο στη δισκογραφία.

Το 1994 κυκλοφόρησαν οι Διαδόσεις, ο δίσκος που αποτέλεσε το μεγάλο προσωπικό διαβατήριο του Δημήτρη Κόκοτα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο δίσκος έφτασε τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσός.

Ακολούθησε ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του τραγουδιστή, Συνείδηση που κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου 1995. Σε αυτό το άλμπουμ, ο Φοίβος είχε τη μουσική, τους στίχους αλλά και την ενορχήστρωση. Ο δίσκος έφτασε τις 60.000 πωλήσεις κι έγινε πλατινένιος.

Από αυτόν ξεχώρισαν τα τραγούδια: Γιατί με τυραννάς, Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή, Κι άσε να λένε και φυσικά το Ανεμώνα

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Οι χρυσοί και πλατινένιοι δίσκοι του Δημήτρη Κόκοτα

Η τελευταία δισκογραφική συνεργασία του Δημήτρη Κόκοτα με τον Φοίβο ήταν ο τρίτος προσωπικός του δίσκος, Αχαριστία, που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου 1997. Έγινε χρυσός από την πρώτη κιόλας εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η απονομή πλατινένιου δίσκου, αφού ξεπέρασε τις 50.000 πωλήσεις, ενώ έγινε πλατινένιος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Το τραγούδι Αχαριστία ήταν μία ακόμα τεράστια επιτυχία του Φοίβου, τραγουδισμένη από τον Δημήτρη Κόκοτα

Μέχρι σήμερα, το άλμπουμ αυτό θεωρείται ο πιο επιτυχημένος δίσκος του Δημήτρη Κόκοτα, με πωλήσεις που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 80.000 αντίτυπα.

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