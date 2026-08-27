Στη Μύκονο επέλεξαν να περάσουν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα με τον σύζυγο της, Μάρκο Περέγκο, στις αρχές του Αυγούστου.
Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα
Η επίσκεψη των χολυγουντιανών ηθοποιών, που απαθανατίστηκαν κατά την άφιξή τους με θαλαμηγό στην παραλία της Ψαρρούς, έγινε το «talk of the town», το φετινό καλοκαίρι.
Οι δύο σταρ συνδέονται με στενή φιλία, μετά τη συνεργασία τους στη σειρά δράσης και κατασκοπίας «Special Ops: Lioness».
Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα στην Ψαρρού
Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα γευμάτισαν στο παραθαλάσσιο εστιατόριο της Ψαρρούς, όπου απόλαυσαν φρέσκο ψάρι και ελληνική μουσική.
Η παρουσία τους στη Μύκονο ξεχώρισε μέσα στο φετινό καλοκαίρι, με την Κίντμαν να τραβά τα βλέμματα και για τις ενδυματολογικές της επιλογές.
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Η 59χρονη σταρ εθεάθη, φορώντας ένα ιβουάρ πλεκτό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, σε μία από τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο στο νησί.
Η επίσκεψη της Νικόλ Κίντμαν στην Ελλάδα συνέπεσε με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το περιοδικό InStyle, που τη συνδέουν με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν. Ο ίδιος, πάντως, δεν τη συνόδευσε στη Μύκονο.
Η χολυγουντιανή σταρ φαίνεται πως επέλεξε να περάσει τον χρόνο της στο κυκλαδίτικο νησί με στενούς φίλους και συνεργάτες. Οι εικόνες από την κοινή παρουσία της με τη Ζόε Σαλντάνα δείχνουν χαλαρή διάθεση, ενώ αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα η Νικόλ Κίντμαν περπάτησε στα σοκάκια του νησιού.
Η Νικόλ Κίντμαν χώρισε με τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου και την απόκτηση δύο κοριτσιών, τον περασμένο Σεπτέμβριο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.