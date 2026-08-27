Νικόλ Κίντμαν: Νέες φωτογραφίες από την επίσκεψή της στη Μύκονο

Το γεύμα με το φιλικό της ζευγάρι Ζόε Σαλντάνα & Μάρκο Περέγκο στην Ψαρρού

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Νικόλ Κίντμαν - Ζόε Σαλντάνα: Στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους στη Μύκονο στις αρχές Αυγούστου.
  • Οι ηθοποιοί απαθανατίστηκαν κατά την άφιξή τους στην παραλία Ψαρρού με θαλαμηγό, προκαλώντας αίσθηση.
  • Γευμάτισαν σε παραθαλάσσιο εστιατόριο, απολαμβάνοντας φρέσκο ψάρι και ελληνική μουσική.
  • Η Κίντμαν εντυπωσίασε με το ιβουάρ πλεκτό φόρεμά της, που συζητήθηκε πολύ στο νησί.
  • Η επίσκεψη συνέπεσε με δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν, ο οποίος δεν τη συνόδευσε.

Στη Μύκονο επέλεξαν να περάσουν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα με τον σύζυγο της, Μάρκο Περέγκο, στις αρχές του Αυγούστου.

Νικόλ Κίντμαν & Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο: Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα

Nικόλ Κίντμαν - Ζόε Σαλντάνα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Nικόλ Κίντμαν - Ζόε Σαλντάνα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Ζόε Σαλντάνα με τον σύζυγό της, Μάρκο Περέγκο, στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Ζόε Σαλντάνα με τον σύζυγό της, Μάρκο Περέγκο, στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η επίσκεψη των χολυγουντιανών ηθοποιών, που απαθανατίστηκαν κατά την άφιξή τους με θαλαμηγό στην παραλία της Ψαρρούς, έγινε το «talk of the town», το φετινό καλοκαίρι. 

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Οι δύο σταρ συνδέονται με στενή φιλία, μετά τη συνεργασία τους στη σειρά δράσης και κατασκοπίας «Special Ops: Lioness». 

Μάρκο Περέγκο- Ζόε Σαλντάνα - Νικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάρκο Περέγκο- Ζόε Σαλντάνα - Νικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα στην Ψαρρού

Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα γευμάτισαν στο παραθαλάσσιο εστιατόριο της Ψαρρούς, όπου απόλαυσαν φρέσκο ψάρι και ελληνική μουσική. 

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η παρουσία τους στη Μύκονο ξεχώρισε μέσα στο φετινό καλοκαίρι, με την Κίντμαν να τραβά τα βλέμματα και για τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Νικόλ Κίντμαν για Τομ Κρουζ: «Ήμουν 22 ετών παντρεμένη με έναν σταρ»

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η 59χρονη σταρ εθεάθη, φορώντας ένα ιβουάρ πλεκτό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, σε μία από τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο στο νησί.

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η επίσκεψη της Νικόλ Κίντμαν στην Ελλάδα συνέπεσε με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το περιοδικό InStyle, που τη συνδέουν με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν. Ο ίδιος, πάντως, δεν τη συνόδευσε στη Μύκονο.

Μάρκο Περέγκο- Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάρκο Περέγκο- Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η χολυγουντιανή σταρ φαίνεται πως επέλεξε να περάσει τον χρόνο της στο κυκλαδίτικο νησί με στενούς φίλους και συνεργάτες. Οι εικόνες από την κοινή παρουσία της με τη Ζόε Σαλντάνα δείχνουν χαλαρή διάθεση, ενώ αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα η Νικόλ Κίντμαν περπάτησε στα σοκάκια του νησιού.

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Nικόλ Κίντμαν στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Νικόλ Κίντμαν χώρισε με τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου και την απόκτηση δύο κοριτσιών, τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

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