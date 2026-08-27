Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones

Eκτόξευσε τρία κατευθυνόμενα βλήματα

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Thanassis Stavrakis)
Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία απέτρεψαν επίθεση με drones / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε στην αντιμετώπιση εχθρικών drones.
  • Η εμπλοκή πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου με τη χρήση τριών κατευθυνόμενων βλημάτων PATRIOT.
  • Η συνεργασία έγινε με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας IAMD.
  • Η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στην αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ για την προστασία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στην αντιμετώπιση εχθρικών Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), στο πλαίσιο της αποστολής της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Tα διλήμματα για τους ελληνικούς Patriot και το διπλωματικό σκάκι

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT εκτόξευσε τρία κατευθυνόμενα βλήματα.

Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές.

Η ελληνική συμμετοχή, τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ και της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου.

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