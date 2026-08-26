Αντιαρματικοί πύραυλοι Akeron από Ελλάδα κατασχέθηκαν στο Μπάρι

Συνελήφθη Γάλλος οδηγός

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Lewis Joly)
Μπάρι: Κατασχέθηκαν Αντιαρματικοί Πύραυλοι Akeron Από Ελλάδα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις αντιαρματικοί πύραυλοι Akeron κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Μπάρι από τις ιταλικές Αρχές.
  • Ο 46χρονος Γάλλος οδηγός του βαν συνελήφθη και δήλωσε ότι μετέφερε τους πυραύλους για λογαριασμό γαλλικής εταιρείας.
  • Αρχικά, οι πύραυλοι είχαν μπλε σημάδια που αποδείχθηκαν ψευδή, καθώς ήταν καλυμμένα με αυτοκόλλητη ταινία.
  • Η μεταφορά των πυραύλων ελέγχεται για τις απαραίτητες άδειες και διαδικασίες, καθώς υπάρχουν ασυμφωνίες στα έγγραφα.
  • Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για την προέλευση και τον προορισμό των πυραύλων.

Τρεις πύραυλοι τύπου Akeron εντοπίστηκαν από τις ιταλικές Αρχές σε βαν που έφτασε στο λιμάνι του Μπάρι από την Ελλάδα. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 46χρονος Γάλλος, ο οποίος οδηγούσε το όχημα.

Ο άνδρας είχε αποβιβαστεί από το πλοίο Superfast II, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Πάτρα προς το Μπάρι. Κατά τον έλεγχο του οχήματος από τη Guardia di Finanza, οι Αρχές εντόπισαν πέντε ειδικούς περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντιαρματικών συστημάτων.

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Ένας από τους περιέκτες ήταν άδειος, ενώ σε έναν ακόμη βρέθηκε εκπαιδευτικό βλήμα. Στους τρεις υπόλοιπους, όμως, βρέθηκαν οι πύραυλοι Akeron.

Η σήμανση που προκάλεσε ερωτήματα

Αρχικά, οι πύραυλοι έφεραν μπλε σημάδια, γεγονός που δημιούργησε την εντύπωση ότι επρόκειτο για εκπαιδευτικό υλικό. Οι Ιταλοί ειδικοί προχώρησαν σε πιο λεπτομερή έλεγχο και διαπίστωσαν ότι οι μπλε λωρίδες δεν ήταν η εργοστασιακή σήμανση των πυραύλων, αλλά είχαν τοποθετηθεί με αυτοκόλλητη ταινία.

Μετά την αφαίρεσή της αποκαλύφθηκε διαφορετική σήμανση. Έτσι, οι τρεις πύραυλοι χαρακτηρίστηκαν ως πραγματικό πολεμικό υλικό και όχι ως εκπαιδευτικά όπλα.

Ο 46χρονος ανέφερε στις ιταλικές Αρχές ότι εργάζεται ως οδηγός και πως είχε αναλάβει τη μεταφορά του φορτίου για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας MBDA. Όπως υποστήριξε, οι πύραυλοι είχαν προορισμό την Ελλάδα, όπου επρόκειτο να μεταφερθούν σε εταιρεία για εργασίες επισκευής. Η πλευρά του παρουσίασε έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά, μεταξύ των οποίων και άδεια που είχε εκδοθεί από το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Στο μικροσκόπιο τα έγγραφα

Παρά τους ισχυρισμούς του οδηγού, οι ιταλικές Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν όλες οι απαραίτητες άδειες για τη μεταφορά του στρατιωτικού υλικού.

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Παράλληλα, ελέγχονται τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς φέρεται να έχουν εντοπιστεί ορισμένες ασυμφωνίες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό δικαστική διερεύνηση. Οι ιταλικές Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την ακριβή προέλευση των πυραύλων, τον τελικό προορισμό τους και αν η μεταφορά τους έγινε με όλες τις απαιτούμενες άδειες και διαδικασίες.

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